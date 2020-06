'Pollo' Briseño desmiente rumores; se queda en Chivas

Jalisco.- Luego de que el lunes saltaran los rumores sobre la partida de varios jugadores de Chivas rumbo a Necaxa por una deuda del torneo pasada, el jugador Antonio Briseño, que era uno de los involucrados, desmintió los rumores y reiteró su compromiso con el Guadalajara para el siguiente torneo.

El apadado “pollo” Briseño recurrió a sus historias de instagram para mandar un mensaje a la afición del 'chiverío' para pedirles que no le dieran importancia a rumores de la prensa y redes sociales, pues el no saldría de Guadalajara para la siguiente temporada, como ya lo ponían algunos medios.

Comentarles que no se crean todo lo que leen en redes, no es cierto. No puedo salir del equipo de Chivas, son rumores. No existe nada de nada y no vayan creyendo cosas que no son”, exclamó el campeón del mundo sub 17 en 2011.