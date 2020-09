Ponen primera piedra de nueva casa club del León

León, Guanajuato. - Grupo Pachuca y León presentaron este miércoles a la nueva joya de la corona.

El conjunto leonés, encabezado por su presidente Jesús Martínez Murguía, el presidente de Grupo Pachuca, Jesús Martínez Patiño y la doctora Gabriela Murguía, colocaron la primera piedra de "La Esmeralda", nueva casa club de La Fiera.

El complejo estará ubicado en Ciudad Maderas, zona conurbada entre León y Lagos de Moreno, Jalisco. De acuerdo a Martínez Murguía, el proyecto empleará a unas 500 personas y podría superar a lo hecho en la Universidad del Futbol, completo de los Tuzos de Pachuca.

"Venir de abajo es un honor para nosotros. En estos 10 años hemos trabajado con mucha garra y humildad, pero nunca hemos dejado de crecer y hoy estamos en este lugar. En "La Esmeralda" tendremos un pabellón femenil, varonil, tres canchas de alta tecnología, servicios médicos, responsabilidad ambiental, zonas médicas, vestidores, cocinas, oficinas y un campus universitario que albergarán estudiantes y maestros de forma presencial", dijo Jesús Martínez Murguía.

En el evento donde se colocó la primera piedra, también estuvieron presentes Yon De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, Héctor López Santillana, Alcalde de León y Tecutli Gómez, Alcalde de Lagos de Moreno, entre otros.

"Invertir aquí no fue fácil, pero afortunadamente conté con el apoyo de León, de estos muchachos de 'Nacho' Ambriz, de nuestros otros equipos de Grupo Pachuca, que me ayudaron para no despedir a ningún colaborador. Todos aportaron de su sueldo para que saliéramos adelante.

"Hoy invertimos y arriesgamos, por eso estamos aquí. Nosotros somos diferentes a cualquier equipo del mundo, porque tenemos el vínculo social y el otro vínculo que nadie tiene, que es el vínculo de la educación", dijo Jesús Martínez Patiño, presidente de Grupo Pachuca.

"La Esmeralda" tendrá a la Universidad del Futbol como piedra angular y recibirá a estudiantes y maestros de forma presencial y virtual, mediante un plan de estudios a distancia. Será también un centro de formación funcional e integral, con tres canchas de alta tecnología, pabellón femenil, varonil, gimnasio, capilla, consultorios médicos, fisioterapia, tinas de hidromasajes, salas de trabajo, vestidores, regaderas independientes, zonas para cuerpos técnicos, comedores, terrazas, almacenes de utilería, lavandería, zona de calentamiento, oficinas generales, auditorios, sala de prensa y estacionamientos.

Durante la presentación, Jesús Martínez Patiño recibió la felicitación del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien contactó al directivo vía telefónica.

"Muchas felicidades Jesús, por promover el futbol en León y todo el País, impulsando los deportes porque son una alternativa, se enferma menos la gente que hace deporte, que come bien y se nutre bien ahora que estamos padeciendo esta pandemia", dijo AMLO durante la llamada.