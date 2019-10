Popotitos Torres, muy motivado para exponer cinturón

Javier Torres (der.) expondrá su título.

Culiacán, Sinaloa.- El aguerrido peleador culiacanense Javier “Popotitos” Torres dijo sentirse listo y muy motivado para disputar el campeonato nacional Fecombox de peso minimosca ante el sonorense Ángel “Pelón” Guevara en la función Campeones del Terror, que se llevará a cabo este viernes en el polideportivo Juan S. Millán del Parque Revolución.

El cartel profesional es presentado por la empresa Green Day Boxing Promotions, que dirige Agustín Aispuro.

EN FORMA

“Me siento muy bien, ya hoy (ayer) cierro mi preparación; afortunadamente ni tengo problemas con el peso, lo hemos mantenido. Hemos hecho una buena preparación y nos sentimos muy motivados por defender el campeonato nacional en mi casa y ante mi gente.

Cabe recordar que Popotitos tuvo que pasar un trago amargo, ya que el 16 de febrero de este año, en Guadalajara, fue noqueado por José Rivas en duelo de título nacional.

Pero tendría otra oportunidad el 12 de julio pasado, y no la desaprovechó, al noquear a Arturo Infante, para proclamarse campeón nacional en el Parque Revolución.

“Fue un momento difícil que tuve en Guadalajara; no sé, me sentía como que ya no iba a dar más, eso me dio para abajo; gracias a Dios me encontré a Alfredo Tapia, me motivó, me presentó con el promotor Agustín Aispuro y se me dio la oportunidad de disputar de nuevo el título nacional y gracias a Dios salimos con las manos en alto”, recordó Javier Torres.