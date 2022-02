"Por arriba de nosotros está Cruz Azul": Juan Reynoso tras llegada de Jaime Ordiales

El director técnico de Cruz Azul, Juan Reynoso, antepuso a la institución sobre los nombres tras los últimos días en los que Jaime Ordiales tomó la presidencia del club luego del anuncio de la salida de Álvaro Dávila.

"Entendemos de lo que se trata del ambiente del futbl. Quien habla es un agradecido de lo que es la institución y por arriba de nosotros está Cruz Azul. Va a haber siempre un técnico, un presidente, un director deportivo, jugadores, etcétera. La certeza la teneos que dar con buenos rendimientos y buenos resultados. Lo otro es una situación de hablar de más, no es que quiera evadir la situación, pero hoy con lo último que vimos no estoy para otra cosa que no hablar de la mejora del equipo", sentenció el estratega.

Respecto al análisis sobre la derrota contra Necaxa, Reynoso descartó que la situación extra cancha afectara al plantel y admitió que los Rayos no bajaron el ritmo.

Leer más: Liga MX: Ambriz rescata actitud de Toluca en triunfo contra Atlético San Luis pese a no jugar bien

"Sería muy fácil para mí decir que nos afectó y perdimos. Cuando uno llega a este club debe estar arriba de las circunstancias, la coyuntura, autoexigirse. Perdimos porque ellos creo que lo quisieron buscar más y ahí está la molestia de nosotros de revertir lo que pasó en los últimos minutos", explicó.

La razón de los goles, detalló, fue la falta de "gasolina" para hacer los recorridos defensivos y recuperar la pelota antes de que Necaxa entrara a su área.

Acerca del estado de ánimo dentro del grupo por el cambio reciente, Juan aseguró que la situación no afecta y aplaude la postura que han tomado sus jugadores.

Leer más: Liga MX: Mazatlán FC ya piensa en su siguiente prueba ante América

"El grupo está más fuerte que nunca. Hoy los felicitaba en la charla porque pocas veces vi el comportamiento de ellos ayer", completó.