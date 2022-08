Por esta razón Alejandro Zendejas no puede ser convocado a la Selección Mexicana

México.- Apenas hace unos días Gerardo Martino dio a conocer la lista de jugadores de la Liga MX que utilizaría para su partido amistoso ante el combinado de Paraguay en donde se vieron pocas sorpresas, pero lo que si llamó la atención que uno de los jugadores mexicanos que mejor nivel ha mostrado de la temporada pasada y ahora en el Apertura 2022 lo ha reafirmado no aparece, el caso puntual de Alejandro Zendejas, lo que ha levantado una queja por parte de la afición, pero hay una razón por la cual no se ha llamado.

El jugador no está totalmente disponible para jugar con México y es que la decisión no la ha tomado de forma definitiva, el caso de Alejandro Zendejas es como el de muchos en el que se tiene una doble nacionalidad. En el caso del 17 del conjunto americanista ya tuvo acción con el equipo de las barras y las estrellas como tambien con el Tricolor, pero para ser elegible con México en un torneo oficial debe renunciar a su posibilidad de jugar con la US Soocer.

De acuerdo con los reportes hay un acuerdo entre las dos federaciones para buscar la convocatoria de algún jugador con doble nacionalidad, en ese pacto ponen elegir al jugador a que país defender y firmar un acuerdo en el que se compromete para solo jugar para ese equipo, sería ese acuerdo el que Zendejas no ha firmado para comprometerse para jugar con el Tri por lo que a la par estaría truncando todo el proceso para su convocatoria.

Alejandro Zendejas quien está registrado ante FIFA con Estados Unidos, ya ha sido convocado con México para algunos partidos amistosos en donde el jugador saltó al campo pero al no tratarse un partido oficial no hubo problema alguno pero de querer ser considerado por el Tri tendrá que elegir jugar para ellos y hacer el cambio de su registro. Otro de los motivos que detienen al jugador es que no quiere perder la posibilidad de ir a Qatar 2022, pues ve una posibilidad de ser llamado por USA antes que con el Tri.

Por ahora el jugador se ha quedado fuera la convocatoria para este amistoso, tendrá más oportunidades en los siguientes meses en los que serán sus últimas chances de hacer algo para estar con algún equipo, pues de lo contrario podría quedarse sin ninguna de las dos opciones. Gerardo Martino no se ha caracterizado por darle la oportunidad a los que realmente están en su mejor momento por lo que un rechazo más le estaría condenando la posibilidad de tener un nuevo llamado.