Por esta razón Marisol González rechazó casarse con Saúl "Canelo" Álvarez

Ciudad de México.- El fugaz pero intenso romance entre Marisol González y Saúl "Canelo" Álvarez sigue dando de que hablar pues a más de 10 años desde que termino la conductora del programa "Hoy" reveló ciertas cosas que pocos sabían acerca de su relación, como por ejemplo la verdadera razón por la que no funcionó o el por qué no aceptó casarse con él.

La ex reina de belleza comentó para una entrevista con Mara Patricia Castañeda las verdaderas razones. Una de ellas era la edad, pues en 2010 que fue cuando inició todo el boxeador tenia apenas 19 años mientras que ella ya andaba por lo 26. Eso significó mucho para ella ya que aunque veía un futuro en Canelo como profesional aun era muy joven.

Por si eso fuera poco también comentó que ambos eran muy celosos y que no podían tener una relación sana de esa manera es por eso que cuando Saúl el propuso casarse con él, Marisol tuvo serios problemas para rechazarlo pues sabía que aunque lo podía querer era muy complicado que pudiera funcionar por los celos y la edad que los hacían vivir en mundos diferentes.

"Duramos un año bien y después entre cortar y regresar. Siento que en ese momento los dos y las edades influyen, yo era medio intensa con él, los dos éramos muy celosos", comentó Marisol González.

Marisol González presumiendo el anillo que el Canelo le entregó

"Una vez de sorpresa me cayó aquí en México, estaba en mi departamento, tocó y llegó que si me quería casar con él", agrega la conductora. A pesar de todole agradece todo los momentos buenos pero sabía que no era el momento de dar ese paso en sus vidas.

Siguiendo la entrevista, la misma Marisol confesó que en más de una ocasión intentó regresarle el anillo pues no le pertenecía pero el mexicano se negó en todas las oportunidades. Dice que posiblemente ese anillo luego de 10 años lo debe tener su mamá.

"Una de las veces que cortamos y regresábamos le dije que le iba a dar el anillo de regreso y nunca me lo aceptó El anillo lo debe tener mi mama, fue hace mucho tiempo", finalizó.

Esta pareja dio mucho de que hablar pues solo duraron un poco más de un año, pero lo mantuvieron en secreto hasta que la misma conductora que en aquel momento estaba en Televisa Deportes lo confirmó. Luego se dejaron ver en público ya como una pareja "normal". Pero detrás habían los temas antes tratados de celos y diferencia de edades que los llevó a tener una inestable relación.

Con el tiempo se dieron cuenta que no funcionaría y fue la misma Marisol la que lo confirmó luego de haber hablado y llegado al punto de que era lo más sano para ambos.