Por esta razón TV Azteca no buscó los derechos de la Eurocopa

México un país lleno de aficionados al deporte, especialmente al futbol. Se vive y respira en cada rincón del país y este verano pintaba para ser inolvidable pues torneos como la Eurocopa y Copa América arrancaron pero gran sorpresa se llevaron cuando las dos televisoras más grandes del país no hicieron por los derechos de los torneos.

El sueño que muchos tenían es que TV Azteca orquestado con su gran equipo de narradores pudiera llevar la Eurocopa a través de sus pantallas pero la verdad es que no fue así, ni siquiera un partido diferido ha tenido como si lo ha hecho Televisa y algunos más en su horario original pero apenas han sido un par de ellos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Luego de que la Eurocopa va a la mitad del camino el dueño de TV Azteca "dio la cara" a través de sus redes sociales para revelar la razón por la que su empresa no se hizo de los derechos el torneo más importante de Europa y fue gracias a la cuenta de JinLovYourself quien le preguntó la razón pues era algo que habían esperado para el verano.

Leer más: Eurocopa: Tras eliminación, Bale niega salir de la selección para inter jugar el Mundial 2022

"Por que no pago por la Eurocopa??? Hubiera acaparado todo, Tío Salinas. Me quedó a deber eh!", se puede leer, mientras que Ricardo Salinas Pliego sin reparo respondió, "No me dieron ganas", esa fue según la razón por la que TV Azteca no tuvo la Eurocopa en esta ocasión cuando en años pasados si lo hicieron, la más cercana fue la de 2016 en Francia.

No me dieron ganas — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) June 26, 2021

Así lo que pudo ser un gran torneo europeo para México quedó solo en sueños ya que los derechos para México solo fueron por televisoras de paga y aunque hay mucha gente que si puede verlo la tradición de verlo en tv abierta poco a poco se está esfumando.

Asimismo Salinas Pliego reveló que el siguiente partido de la Selección Mexicana en duelo amistoso ante Panamá si va por su canal, luego de que semanas atrás también tuvo un altercado con seguidores que le criticaron por no haber pasado los juegos de la Selección cuando participó en la Liga de Naciones argumentando que era un torneo molero y que no gastaría su dinero en eso.

Leer más: Copa América: Selección de Chile plagada de lesionados; Guillermo Maripán fuera del torneo

Se espera que la Copa Oro si sea transmitida por TV Azteca como ha sido en los últimos años. Hay que recordar que tanto Azteca como Televisa tienen contratos con la FMF para llevar los partidos de la Selección por la señal abierta para todo México.

¿Cárcel a Salinas, Calderón, Zedillo, Fox y Peña Nieto?

Síguenos en