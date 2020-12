Por esta razón el PSG despidió a Thomas Tuchel de la dirección técnica

Paris, Francia.- En la última semana se reveló que el PSG ya no quería más a Thomas Tuchel como entrenador y es que la exigencia del club es estar siempre arriba peleando los títulos principalmente en la Ligue 1 donde actualmente marchan terceros con un punto de los líderes, además de haber sufrido para llegar a los 8vos de Champions League.

Pero su despido no habría sido por sus resultados, y es que todo apunta a que la causa oficial fue por unas declaraciones que hizo hace unas semanas, que terminaron por convencer a la directiva de que ya no decía continuar. En esa entrevista el entrenador tocó temas que en otras circunstancias no hubieran sido problemas pues habló de lo difícil que es manejar un vestidor con muchas estrellas.

Entre ellos haciendo énfasis con Kylian Mbappé y Neymar. "A veces es fácil, a veces es un gran desafío. En un club como el PSG hay muchas influencias. Por lo tanto, mantener contentos a todo puede ser todo un desafío", dijo a Sport1.

Pero esas no fueron las palabras que causaron su despido, fue un poco más adelante en su entrevista cuando se comenzó a meter con el como se sentía desde su llegada, pues lo comparó con un cargo político y que pocas eran las veces en las que se sentía como entrenador, pero aseguró que su trabajo le gustaba mucho aun así.

Pero también se dijo triste y enojado con la directiva por la falta de reconocimiento por sus logros con el equipo, hay que recordar que en el 2020 lo ganó todo en su liga y en el continente llegó a la Final de la Champions y el no ser reconocido por lograr algo que el PSG nunca había logrado le causó un poco de malestar.

Thomas Tuchel exentrenador del PSG | Foto: Twitter PSG

Ante esas declaraciones que dieron de que hablar en Paris con los medios franceses que ya estaban detrás de él, aseguró que se trató de una mala traducción de un periodista por lo que se escudó que no era lo que quería decir. Aun con su aclaración las cosas no cambiaron. Ahora solo falta que se haga oficial en el club, lo que podría estar pasando en los siguientes días.

Thomas Tuchel tuvo números muy positivos en el PSG que en otro equipo hubiera seguido sin problema alguno. Dirigió 127 partidos, ganó 95, perdió en 19 ocasiones y empató en 13 más. Sus logros en títulos fue de los mejor, consiguió 6 en Francia con 2 Ligue 1, 2 Supercopas, 1 Copa de Francia y 1 Copa de la Liga. Además de la final de la Champions League en 2020.

Aun con esos números su remplazo estaría siendo anunciado dentro de los siguientes días, y todo apunta a que será Mauricio Pochettino el encargado de llevar al equipo de nuevo a los primeros puestos.