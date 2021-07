¡Por irrespetuosas! Jugadoras de softbol de México que tiraron uniformes no volverán a Juegos Olímpicos

México.- Ninguna de las jugadoras mexicanas de la Selección de softbol que compitió en Tokio 2020, donde obtuvieron el cuarto lugar, volverá a participar en competencias del ciclo olímpico tras su reprobable e irrespetuosa acción de tirar a la basura sus uniformes.

Así lo advirtió el presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla, que consideró la acción de las deportistas como una ofensa a México, ya que las prendas tienen el nombre y escudo del país plasmados.

La cabeza del olimpismo tricolor se dijo muy molesto porque además las jugadoras se llevaron toda la ropa de cama de sus habitaciones en la Villa Olímpica, cuando lo único que se regala a los deportistas son los edredones.

Repruebo total y enérgicamente esta penosa situación con las jugadoras que vinieron a los Juegos por México, pero seguramente ya no se sienten mexicanas pese a que se les dio todo el apoyo y cariño para que pudieran competir en Tokio", expresó Padilla vía telefónica desde Japón.





"Como sacaron indebidamente las colchas y hasta las almohadas pues seguramente ya no les cabía en sus maletas la ropa y entonces hicieron de lado la representatividad ofendiendo a todos los mexicanos porque no solo son uniformes con los colores patrios, sino con el escudo y el nombre del país", aseveró el presidente del COM.

La federación (mexicana de softbol) tiene que responder por esta situación y mientras nosotros estemos en el COM estas deportistas no podrán acreditarse para ninguna competencia del ciclo olímpico. Estoy muy triste y muy molesto a la vez", apuntó el directivo.

Reacciona la federación

La Federación Mexicana de Softbol se pronunció a través de un Twitter y advirtió que si se comprueban los hechos que denunciaron en redes sociales las boxeadoras Brianda Cruz y Esmeralda Falcón, las jugadoras dejarán de representar al país.

"Si se demuestra que dejaron uniformes de juego, competencia (...) es fácil con su número de casaca (identificarlas) no podrán participar más con fmsoftbol. Igual no es lo mismo empacar un par de guantes que casco, bates, caretas, zapatos juego (3pares)", posteó la Federación

Quizá para algunos de los compañeros deportistas signifique: 'nada' estos uniformes para muchos otros representan nuestros años de trabajo, dedicación, amor y pasión. Que pena que el equipo de softball mexicano no lo vea así", opinó en Twitter la boxeadora Esmer Falcón.

Quizá para algunos de los compañeros deportistas signifique: "nada" estos uniformes para muchos otros representan nuestros años de trabajo, dedicación, amor y pasión. Que pena que el equipo de softball mexicano no lo vea así.���� @BriandaTamara @CONADE @COM_Mexico @voyxmex pic.twitter.com/nKm905Jk8o — esmerfalconmx (@esmerfalconmx) July 29, 2021

