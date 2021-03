Por primera vez en su historia la Selección de Cuba convoca a 11 jugadores profesionales del extranjero

Cuba.- Un día histórico para la Selección de Cuba quien este martes ha revelado su convocatoria oficial para los partidos de Eliminatoria Mundialista ante Guatemala y Curazao en donde figuran 11 jugadores profesionales que militan en ligas extranjeras lo que hace que por primera vez en la historia suceda algo así.

La sorpresa llegó cuando el Director Técnico Pablo Sánchez se tomó un poco más seria las Eliminatorias en busca de una posibilidad para llagar lo más lejos posible. Esta es una lista preliminar pues son 26 los convocados pero solo 23 podrán participar en estos dos primeros partidos. Serán en las próximas horas cuando los 3 jugadores de sobra deberán dejar la concentración.

La notica ha sido tan grande que en Cuba y en el resto de países caribeños fue una total sorpresa. De acuerdo al periodista Alexander Ramírez de los 11, solo 3 militan en el futbol del viejo continente y uno más en Estados Unidos como los casos de Onel Hernández del Norwich City (Inglaterra), Jorge Luis Corrales del Tulsa (Estados Unidos), Carlos Vázquez del Navalcarnero (España) y Joel Apezteguía del Tre Fiori (San Maniro).

El resto de jugadores profesionales pertenecen a ligas centroamericanas con equipos registrados, incluso algunos más en Brasil. El único inconveniente que tuvo la Selección de Cuba es el llamado del goleador del Alajuelense, Marcel Hernández quien no tiene una buena relación con Cuba por temas personales y prefiere no participar.

Convocatoria de la Selección de Cuba | Foto: Cortesía

Esta noticia toma mucha más relevancia luego de los antecedes más recientes de la participación de Cuba en Copas Oro, donde es más que conocido que más que por participar en el torneo de la Confederación lo hacen para poder salir legalmente de Cuba y luego escapan de la concentración de su selección ya en Estados Unidos para tener una mejor calidad de vida.

Todos los futbolistas que han ido a participar con Cuba no son futbolistas, pues tienen una profesión distinta pero para cumplir con el requisito de participar en Concacaf llevan a hombres sin ser deportistas por eso su nivel no ha crecido en tantos años. Ese mismo caso pasa con otras selecciones como Haití que no tienen ligas profesionales oficiales.

Convocatoria completa de la Selección de Cuba

Porteros: Sandy Sánchez (Navegantes EC - Brasil), Nelson Jhonston (Santiago de Cuba), Elier Pozo (Pinar del Río).

Defensas: Jorge Luis Corrales (Tulsa FC - EUA), Yosel Piedra (Sanárate - Guatemala), Carlos Vázquez (Navalcarnero - España), Erick Rizo (Santiago de Cuba) Dariel Morejón (Villa Clara), Sandro Cutiño (Navegantes EC - Brasil) Leandro Pérez (Las Tunas), Darío Ramos (Artemisa) Yunior Pérez (Guantánamo).

Medios: Onel Hernández (Norwich City - Inglaterra), Luis Paradela (Santos - Costa Rica), Aricheell Hernández (Universidad O&M - República Dominicana), Norgemán Rodríguez (Villa Clara), Jean Carlos Rodríguez (Pinar del Río), York González (Camagüey), Karel Espino (Artemisa), Rolando Abreu (Santiago de Cuba), Asmel Núnez (Ciego de Ávila), José Pérez (Habana).

Delanteros: Maykel Reyes (Real Sociedad - Honduras), Joel Apezteguía (Tre Fiori - San Marino), Sander Fernández (Navegantes EC - Brasil), Yasniel Matos (Holguín).

Cuba entra en acción en sus eliminatorias para el Mundial de Qatar a finales del mes de marzo en las fechas FIFA. La primera será el próximo 24 de marzo ante Guatemala y el 28 del mismo mes ante Curazao.