¿Por qué le dicen la Máquina a Cruz Azul y desde cuándo surgió el apodo?

En la Liga MX, como en otras ligas internacionales, no es raro ver que los equipos de futbol tengan apodos que en ocasiones parece que no tienen que ver con el club. Los Rayos del Necaxa, las Águilas del América o la Máquina de Cruz Azul son sobrenombres que extrañan cuando no se conoce la historia detrás.

En el caso del equipo de la Noria, se le ha llamado la Máquina celeste o la Máquina cementera desde hace años. E incluso en los partidos de local, se normalizó que el sonido local reprodujera el ruido de una locomotora en alusión al tren, forma que además tienen los túneles para los vestuarios en casa de Cruz Azul.

Al respecto, existen dos versiones sobre cómo surgió el sobrenombre del equipo celeste. Primero, vale la pena recordar que el club surgió en 1927, derivado de la iniciativa de los trabajadores de la Compañía Cementos Cruz Azul, ubicada en Jasso, Hidalgo.

De ahí que al equipo también se les conozca como cementeros, mientras que lo de celestes surgió cuando a finales de la década de los 60's y principios de los 70's, comenzaron a usar un uniforme azul claro, más celeste que azul rey. Fue precisamente en esa época que también surgió el mote de 'La Máquina'.

En la década de los 70's, Cruz Azul era un equipo avasallador. Foto: Twitter Cruz Azul

La primera versión señala que el sobrenombre surgió por el juego vertical, efectivo y avasallador de Cruz Azul en los 70's, lo que hacía del equipo una máquina en la Primera División. Este apodo tomó fuerza al asociarse con el ferrocarril que antes utilizaban los trabajadores de la cementera en Jasso.

Mientras que la segunda versión atribuye el origen del apodo al cronista Ángel Fernández, pues se dice que fue quien comenzó a llamar a Cruz Azul así y posteriormente la afición lo adoptó. Como fuera, en ambos casos se asocia el sobrenombre al dominio que tenían los cementeros hace más de 50 años.

Y es que en esa época, los celestes fueron el mejor club de México, con un tricampeonato, además que ganaron 7 de los 9 títulos de liga que actualmente tienen: 1968-1969, México 1970, !971-72, 1972-73, 1973-74, 1978-79 y 1979-80. De ahí se originió su apodo y su grandeza, misma que mantiene a la fecha a pesar de lo mucho que le ha costado defenderla.