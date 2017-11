¿Por qué llaman Chucky a Hirving Lozano?

El jugador del PSV, Hirving Lozano se unió a la iniciativa "Yo soy mexicano" que en redes sociales sirve para conocer más a fondo la vida y carrera de personalidades mexicanas.

Lozano reveló el origen de su apodo que todavía lo acompaña en su nuevo equipo en Holanda.

"Cuando llegue a Pachuca estuve conviviendo con mis compañeros por dos meses. Yo me escondía en los asientos del autobús o en las camas y comenzaba a asustar a mis compañeros", explicó.

Dos compañeros me pusieron el apodo de 'Chucky' yo lo acepte sin ningún problema pues no me molesta.

Gracias Nike por mis airmax ���� @NIKEFOOTBALL #NIKEiD #NIKEMEXICO #AIRMAX #hlozano Una publicación compartida por Ro Loz (@hirvinglozano) el 18 de Jun de 2017 a la(s) 1:56 PDT



A través de un video el futbolista mexicano negó algún parecido con el personaje de la película "El Muñeco Diabolico".

Desde el lunes 20 de noviembre, el futbolista ocupa la cuenta de Twitter @Yosoymexicano donde ha explicado diferentes momentos de su carrera como su llegada al Pachuca, su deseo de portar la camiseta de la Selección Nacional y lo que le gusta hacer junto a su familia.

RECONOCEN SU TALENTO PARA EL FUTBOL

El ex mediocampista Pável Pardo reconoció el buen nivel que tiene el futbolista mexicano del PSV.

Durante una entrevista con Univisión Deportes señaló que “Si Hirving Lozano fuera argentino o brasileño ya estaría jugando con el Real Madrid.”

Para el ex jugador del América, Lozano tuvo una gran actuación en el duelo ante Bélgica donde se encargó de marcar dos goles.

El “'Chucky” pasa por un buen momento en Holanda y se mantiene como titular indiscutible de los “Granjeros” en la Eredivisie.

Al momento el canterano surgido en Pachuca ha anotado 9 goles y ha colaborado para que su equipo este en el primer lugar de la tabla en la Eredivisie.