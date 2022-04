¿Por qué no juega Romelu Lukaku en el Chelsea?

Inglaterra.- Romelu Lukaku es un claro ejemplo de que cuando hay fricción con el entrenador el jugador siempre será el que las lleve de perder. El equipo de Chelsea fue eliminado de la Champions League ante el Real Madrid en un partido en donde si hubieran tenido al belga en el campo las posibilidades de aumentar la ventaja hubieran sido mucho más altas. Al final Thomas Tuchel tomó la decisión de que no era necesario y se consumó la eliminación.

Pero el tema de Lukaku y el Chelsea no se remonta a los 4tos de final de la Champions League. El problema del gigante europeo es que hizo unas declaraciones que no cayeron nada bien en el equipo y mucho menos a su entrenador que de forma evidente se le relegara del equipo a jugar de ver en cuando o simplemente no ser convocado a partidos de suma importancia tanto en Champions como en la Premier League.

Todo inició apenas en los primeros días de 2022 cuando Romelu Lukaku en una entrevista expresó que no se sentía nada cómodo con la decisión de Thomas Tuchel de jugar ya que su estilo no se acoplaba a él lo que le complicaba demostrar su talento y más cuando los minutos en el campo eran cada vez menos. Ante ello, el originario de Bélgica aseguró que esperaba volver al Inter de Milán ya que no estaba a gusto en Chelsea a pesar de que apenas había regresado del equipo italiano.

"Físicamente estoy bien. Pero no estoy contento con la situación en Chelsea. Tuchel eligió jugar con otro sistema. No estoy contento y eso es normal. Lo que puede hacer es no rendirme y seguir como profesional", dijo el jugador. El momento clave fue luego de eso cuando confirmó que deseaba salir y regresar a Italia, "Quiero desde el fondo de mi corazón volver al Inter. No lo quiere hacer al final de mi carrera, sino cuando todavía está al máximo nivel", agregó.

Romelu Lukaku sigue sin jugar con el Chelsea | Foto: EFE

Tras esas palabras el mundo del futbol se fue contra el jugador ya que había expresado su negativa a seguir algo que tambien afectó a los aficionados y claro al entrenador que aunque ante los micrófonos aseguró no darle importancia con un "Trea ruido que no necesitamos", antes de borrarlo prácticamente del equipo, dejándolo en la banca y hasta no siendo convocado como pasó esta semana ante el Madrid.

Luego de poco más de 4 meses el nivel del belga está muy por debajo de lo que se esperaba y eso es algo que no beneficia en nada a su carrera ya que muy seguramente estará en Qatar 2022 por lo que necesita jugar. A falta de unas semanas de que culmine la temporada en Europa ya se habla de que Romelu Lukaku estaría buscando un nuevo equipo, si no es Inter intentará que sea otro para tener minutos de cara al Mundial.

Actualmente el jugador de 28 años tiene contrato vigente con el Chelsea hasta el 2026 por lo que es muy importante que pueda hacer algo con su carrera en los siguientes meses ya que si no se cambia al entrenador o sale del cuadro de los Blues difícilmente podrá jugar en la temporada 2022-2023 y se le complicaría su convocatoria a Catar 2022. Ahora lo único que le queda es la Premier League en donde buscará tener algunos minutos.