¿Por qué se le conoce como "Marigol" a Maribel Domínguez?

México.- En los últimos días el nombre de Maribel Domínguez ha aparecido por todos lados y es que el escándalo que vive con la Selección Mexicana Femenil Sub-20 la envolvió junto a su cuerpo técnico en una investigación que al momento la tiene sin trabajo hasta que se resuelva el mismo. En lo que se da una resolución conoceremos uno de los distintivos de la exjugadora y que a la fecha la acompaña y fue su apodo, "Marigol" con el que el futbol femenil la conoce.

Domínguez fue una de las pioneras del futbol femenil en México en los 2000's y es que desde muy joven buscó la forma de protagonizar como los hombres en el campo lo que la hizo buscar mil formas, al punto de tener que mentir sobre su genero para que le dieran la oportunidad de jugar. En México las oportunidades eran nulas por lo que sus primeras experiencias las tuvo fuera del país en donde comenzó la gran historia de la jugadora mexicana.

La carrera de la exfutbolista fue marcada por una cosa y esa fue su apodo que fue recordado y enaltecido por los seguidores de la jugadora al punto que es una marca registrada para saber que se habla de la mexicana, y curiosamente ese apodo no llegó de parte de algún directivo mexicano pero si español y es que fue en el FC Barcelona Femenino quien le ayudó a forjar ese apodo mítico que no se va del acompañamiento de su nombre.

Maribel Domínguez es una de las históricas del futbol femenil mexicano | Foto: Jam Media

Según contó la misma Maribel Domínguez para el portal Chicago Tribune que el apodo llegó a su vida en el lejano 2003 cuando jugaba para el Atlanta Beat en la WUSA, ahí tuvo un partido de maravilla en donde anotó un hat-trick y como reconocimiento el club la colocó como la jugadora de la semana y le llamaron "Marigolazo" dado de su buena actuación y su conexión con el gol pero no fue hasta que el Barcelona la fichó que en su presentación hicieron el recorte y quedó en "Marigol" que se mantiene.

"Fui la mejor jugadora de la semana y me estaban buscando un nombre (apodo) que coincidieran con los goles que había metido y me pusieron "Marigolazo". Más tarde me ficha el Barcelona y ellos fueron los que recortaron ya el nombre de 'Marigol'", dijo la ahora entrenadora. Incluso durante su carrera tambien tuvo otro apodo que era muy familiar "Chiruca" el que dijo que prefería sobre Marigol al considerarlo más personal por venir de uno de sus hermanos.

Desde entonces en donde paró a jugar fue llamada Marigol y nunca falló cuando estuvo frente al arco. Disputó los Mundiales de Estados Unidos 1999, Alemania 2011, jugó los Juegos Olímpicos de 2004 y la Copa Oro en los años 2000, 2002 y 2006. Jugó Panamericanos en 2011 y 2014 y logró el Preolimpico en 2012 y 2014. Nunca le tocó poder jugar en la Liga MX Femenil ya que ella se fundó en 2017.