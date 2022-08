Por qué se llaman Dodgers y de dónde de es el equipo de béisbol

Los Angeles Dodgers son una de las franquicias más tradicionales de la MLB y una de las más conocidas mundialmente. Además, de acuerdo con la revista Forbes, son propiedad de uno de los 20 imperios deportivos más valiosos del mundo (Guggenheim Baseball Manegement).

No obstante, no todas las personas saben que la franquicia surgió en Brooklyn, no en Los Ángeles, y que su nombre cambió varioa veces en sus primeros años de existencia. Asimismo, poco se sabe sobre el origen del sobrenombre de Dodgers y cuándo se adoptó.

¿Por qué se llaman Dodgers?

Fue en 1884 que surgió la franquicia Brooklyn Atlantics, cuyo apodo era Grays por el color de su uniforme y posteriormente Bridegrooms porque seis jugadores contrajeron matrimonio de manera casi seguida. 'Ward' Winners' y 'Fourtz's Fillies' también fueron motes que recibieron con John Montgomery Ward y Dave Fourtz como managers, respectivamente.

Sin embargo, el nombre de Dodgers, se originó en 1896, según el club. La palabra dodger se traduce como esquivador al español; fue por ello que, como los aficionados del equipo tenían que esquivar el paso del trolebús eléctrico para llegar al Eastern Park, se les nombró como Brooklyn Trolley Dodgers, mismos que después se acortó.

De inicio, este nombre no se mantuvo y también fueron llamados Brooklyn Superbas con la llegada de Ned Hanlon como estratega. Mientras que en honor al manager Wilbert Robinson, se les llamó los Robins entre 1915 y 1931. fue hasta 1933 que volvieron al nombre de Dodgers y por primera vez apareció en el uniforme del equipo.

Con su mudanza a Los Ángeles, donde juegan desde la temporada 1958, se decidió conservar ese nombre porque fue el que más respeto y reconocimiento ganó. Desde entonces la franquicia se ha ganado su prestigio con ese apodo, sin necesidad de nunguna nueva modificación.