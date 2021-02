Por una canción; así surgió la amistad entre Canelo Álvarez y J Balvin

Miami.- Una amistad con mucho "flow", así se dejaron ver Saúl "Canelo" Álvarez y J Balvin en la presentación del mexicano previo a su pelea ante Avni Yildirim de este sábado. El reguetonero mostró su talento en le escenario y bajo algunas de sus mejores canciones acompañó al boxeador hasta el ring donde minutos más tarde la magia la pondría el Canelo.

Curiosamente esta amistad data de hace algunos años, pero era poco conocida pues de parte del Canelo Álvarez no es muy de estar en escándalos o de fiestas. Esta divertida pero a la vez exótica amistad creció luego de que J Balvin mencionara al boxeador en una de sus canciones, para ser más precisos en "Ritmo" en donde colabora con The Black Eyed Peas, en su canción hace referencia el mexicano en la siguiente frase, "Como Canelo en el ring nada me asusta".

Se sabe que luego de esa mención en la canción el mexicano y colombiano comenzaron a interactuar más en redes sociales al punto de que se llegó al acuerdo de que participara en el show de presentación el boxeador la cual no pudo ser mejor y dejó el gran ambiente los minutos previos de la pelea.

Durante los minutos antes de que el combate iniciara se daba la noticia de que el cantante arribaba a la arena, hasta ese momento se hablaba de que sería un invitado especial pero nada relacionado con participar. Curiosamente ambos personajes llegaron utilizando la misma ropa, el Canelo portó la mercancía el cantante misma que usó hasta que se cambió para la pelea.

Según los reportes de lo último de moda respecto a J Balvin su mercancía, en especial la chamarra que utilizaron tiene un costo de casi 30 mil pesos, algo que combinó y completó su outfit el mexicano con sus tenis de más de 12 mil pesos, personalizados de Dolce & Gabanna.

Ya en la intimidad del vestidor del mexicano se vieron compartiendo algunas palabras incluso muy cómodos a pesar de estar a unos minutos de iniciar la pelea. En alguna entrevista por parte de Álvarez comentó que le agrada tener amistadas serias como la de J Balvin por ejemplo ya que detrás del show es tranquilo y muy buena persona.

Como dato adicional, no es la primera vez que un cantante ídolo de la música urbana aparece junto a Canelo Álvarez previo a una pelea, eso pasó en 2019 cuando se alistaba a pelear contra Sergey Kovalev en donde se vio al también colombiano Maluma posando junto al mexicano, algunas estrellas más se dieron cita a la pelea quienes también se sacaron la foto del recuerdo.