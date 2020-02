¿Por qué Muhammad Ali es considerado el mejor boxeador del mundo?

Nacido en Louusville, EE.UU. en 1942 el mundo le daba la bienvenida a uno de los mejores si no es que el mejor boxeador de todos los tiempos, Cassius Marcellus Clay o mejor conocido como Muhammad Ali se crío en una familia de clase media que se ganaba la vida con la venta de arte que su padre producía para los ricos.

En su niñez todo fue muy complicado, vivía siempre ante el rechazo de los demás por su color de piel así como la segregación orillada por el Ku Kux Klan. Su equipo de secundaria fue clave para que hoy conozcamos la gran historia de Ali, en varias ocasiones fue relegado hasta el día que con un robo de su bicicleta supo lo que era la verdadera ira.

El comienzo en el boxeo

Luego de la triste historia del robo de su bicicleta Ali se dirigía a la casa del ladrón para darle su merecido pero fue detenido por quien fuera un pilar clave en la vida deportiva del boxeador, Joe E. Martin, Policía que se encontraba en la zona le aconsejó que no descargará su ira sobre personas que mejor acudiera aun gimnasio y golpeara el saco de boxear sin imaginar que ese sería el inicio de su camino por el arte del pugilismo.

Ali en combate durante su época dorada | Archivo

Joe se convertiría en su entrenador personal y con quien iniciaría toda su historia y despertaría todo ese gran potencial dentro del pequeño Ali.

La primera gran prueba para el inicio de la leyenda fueron los Juegos Olímpicos de Roma en 1960, aunque eran sus primero juegos de forma oficial llegada como participante amateur algo que al final de cuentas no significaría nada al demostrar que podía con quien se le pusiera enfrente. Ganaría medalla de Oro ante rivales mucho más fuertes que él, esto no le trajo respeto si no que aun le recriminaban por ser negro.

Momento en que Ali se convierte en el mejor boxeador del mundo

Sintiendo la gran segregación de su pueblo, el púgil decidió no seguir las ordenes militares de su país que lo obligaba a ser enlistado para ir a la guerra en Vietman, por lo que fue condenado dejándolo sin sus títulos mundiales, desde ese momento adoptó la religión del Islam y pasó a llamarse Muhammad Ali desde ese momento su lucha no era mas que en el ring si no que su lucha también era por los derechos de las personas.

Se le homenajeo con una estatua | Archivo

“No entiendo por qué tengo que ir a miles de millas fuera de casa y matar a gente que no me ha hecho nada mientras son lo míos los que me llaman negro”, fueron unas de las icónicas frases del boxeador en sus tiempo de gloria.

Ya con esa gran carga en su espalda las personas comenzaron a tomarle importancia y lo comenzaban a seguir, además de que en el cuadrilátero él les respondía con grandes peleas como la de 1971 ante Joe Frazier, ante George Foreman en 1974 o la tercera pelea ante Frazier donde ambos peleadores aseguraron que casi perdían la vida en ese combate.

Fue reconocido como el mejor boxeador así como una de las personas más influyentes en los derechos humanos junto a Martin Luther King, Malcom X y Rosa Parks, al finalizar siempre se convirtió en el héroe de grandes, chicos, pobres y ricos y personas de cualquier ámbito ya sea del deporte o fuera de él siendo un ejemplo a seguir.