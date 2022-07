Porra de Santos se burla del desabasto de agua en Nuevo León; "Tenemos agua, ustedes no"

México.- En uno de los partidos de cierre de la Jornada 1 de la Liga MX se vivió un momento inesperado cuando los ánimos en el duelo de Santos y Rayados se encendieron gracias a los canticos de la afición del conjunto lagunero quienes no tuvieron compasión con sus compatriotas regiomontanos que viajaron con su equipo al recordarles que en Torreón sí tienen agua, no como en Nuevo León que desde hace varias semanas se vive un desabasto del vital liquido para ciertas zonas del estado del norte.

Se disputaba el partido con normalidad pero de un momento a otro la porra del equipo verde y blanco decidió que era buena idea comenzar a entonar "Coro coco, coro coco, tenemos agua ustedes no", así cantaron por algunos minutos buscando la distracción de los jugadores de Monterrey como tambien de los aficionados que fueron del estado vecino, lo que después generó algunos problemas en las gradas en donde se buscó calmar los ánimos.

De inmediato el cántico se hizo viral en las redes sociales en desde el pasado fin de semana ha dividió opiniones, algunos están encantados con la creatividad de los aficionados de Santos, mientras que otros califican la situación como algo desagradable pues hay mucho más detrás de eso, familias sufriendo para poder tener acceso al agua para que las personas se burlen de ello.

Si bien la Liga MX tiene prohibidos ciertos canticos en donde se ataque a las personas por su orientación sexual, temas racistas entre otros, aparentemente este tipo de acciones no tienen ninguna repercusión por lo que no se le sancionó al equipo luego de culminar la jornada 1. Los aficionados regios se quejaron con la Comisión Disciplinaria como de la Liga MX por no atender esa provocación.

Lo que si se hizo luego fue revelar sanciones para el equipo de Rayados especialmente a su porra a quien la vetaron en el partido de Jornada 2 por haber ingresado al estadio de Santos cuando las aficiones visitantes están prohibidas lo que ha hecho desatar el enojo por un sin fin de situaciones que ligan unas con otras pero que la Liga MX no aplica por igual.