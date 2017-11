Porrista de beisbol denuncia que su novio la golpeó

La porrista María José Méndez denunció por medio de Facebook que fue golpeada por su novio, sin embargo, el joven usó la misma red social para rechazar la acusación.

María se desempeña como porrista de los Saraperos de Saltillo e identificó a su supuesto agresor como Isaac García en una publicación realizada el 27 de noviembre.

“El día sábado fui agredida por ese tipo, que supuestamente era mi 'novio', y digo supuestamente porque quien te ama no te lastima y mucho menos de esa manera”, escribió la chica.

“Hay que abrir los ojos, y no dejarse sobajar! Por más que ames a una persona, esto no se le puede perdonar a nadie...”, finalizó.

En respuesta, Isaac comentó que la verdad siempre sale a la luz.

“Pues bien, debido a la situación que se venido armando en contra mia, sólo diré las redes sociales siempre difunden la parte que genere más audiencia y obviamente es la unica parte que se a sabido, no me escondo no huyó como se a venido diciendo.. en su momento se dará a conocer el fin de esto y en base a eso es lo que deben opinar y a todos los que me conocen sabrán de lo que hablo, gracias buen dia”, respondió el joven.