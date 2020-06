Porto empata con el último de la liga con Díaz y Uribe en la cancha

Portugal.- El Porto no logró mostrar su poderío en la nueva fecha de la Liga de portuguesa, pues solo logró empatar sin goles con el Deportivo Aves.

El conjunto de los “dragones” presentó su cuadro titular en el que se presentaron Luis Díaz y Mateus Uribe, aunque el ex americanista salió de cambio al minuto 76’ para darle entrada a Tiquinho.

El ex delantero del Junior de Barranquilla, Luis Díaz, tuvo dos oportunidades bastante claras de marcar durante el segundo tiempo, esto debido a su velocidad y técnica. Pero el jugador colombiano no logró concretar debido a que no estuvo muy bien en su definición.

El empate sin ningún tanto resultó sorpresivo para el equipo del Porto, pues el Deportivo Aves es el último lugar de la liga y dicho empate le complica a los “Dragones” su liderato, pues si el Benfica logra ganar mañana miércoles, estaría arrebatándole el primer puesto a los blanquiazules.

