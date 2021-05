Portugal recibirá su cuarta final de Champions League en su historia

Siendo un país con grandes equipos y una gran afición en Europa, la Champions League ha tomado en cuenta a Portugal en varias ocasiones para ser la sede de la batalla final de esta prestigiada competencia.

La historia data de 1967 cuando se disputo la primera final en territorio luso, teniendo como sede Lisboa en la final que le ganó el Celtic Glasgow de Escocia con marcador de 2-1 al Inter de Milán de Italia.

La segunda final se llevo a cabo en el año de 2014 en Lisboa en la final que ganó el Real Madrid en la prórroga al Atlético de Madrid.

El año pasado con los problemas de la pandemia, la final entre el Bayern Munich y el PSG se llevo a cabo en Lisboa sin presencia de aficionados, partido que se lo llevo la escuadra alemana con marcador de 1-0.

Este año en Lisboa se cumplirá con la cuarta final de Champions League disputada en territorio luso, ahora si con aficionados en la grada como lo fue en los primeros dos años.

Esta será la primera ocasión que Portugal reciba una final que no sea en el estadio de Lisboa, ahora se disputará en el Estadio Do Dragao de Oporto, casa del futbol club Porto de la primera división de Portugal.

La casa de los Dragones ya ha sido sede de eventos importantes en el plano internacional. El Do Dragao albergó cinco partidos de la Eurocopa 2004, Portugal vs Grecia, Alemania vs Holanda, Italia vs Suecia, Republica Checa vs Dinamarca y Grecia Republica Checa vieron acción.