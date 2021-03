Posible alineación de la Selección Mexicana ante Gales sin delanteros oficiales

Gales.- Solo horas separan a la Selección Mexicana para enfrentarse ante su similar de Gales en Cardiff pero el equipo azteca presenta una complicación y es que su equipo sufrirá dos bajas sensibles para este partido en donde Alan Pulido y Henry Martín se resintieron de problemas musculares por lo que no serán arriesgados por el entrenador.

Ahora con eso se sabe que no tendrán un delantero nominal pues aunque se coloque a un jugador en la posición se sabe que no cumplirá con las mismas funciones y ese puesto estaría reservado para Hirving Lozano quien luego de reaparecer con el Napoli estará saliendo como el hombre gol, aunque el mismo Martino confirmó que no busca un gran resultado para este partido.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El resto del campo no sufriría muchos cambios respecto al partido de noviembre ante Japón en donde la base estaba conformada con Guillermo Ochoa, Héctor Moreno, Luis Romo aunque en esta ocasión Raúl Jiménez no será de la partida ya que se recupera de su lesión y que aunque se encuentra convocado no fue para tener actividad.

Leer más: Partidos para hoy 27 de marzo de Selección Mexicana, Eliminatoria UEFA y más: dónde y a qué hora verlos

Los que podrían aparecer en el terreno para cubrir los espacios en el medio campo que deja Lozano quien ocupará el centro en ataque sería Rodolfo Pizarro u Orbelín Pineda irían por la banda de la izquierda. El planteamiento sería el que hasta ahora ha utilizado y que le ha funcionado con un 4-3-3 que además de defender con gran fuerza también le facilita el ataque y más con jugadores desequilibrantes.

Hirving Lozano iría como el hombre en el ataque | Foto: Twitter Selección Mexicana

Posible Alineación

En la portería saldría Guillermo Ochoa, quien es el hombre de confianza y segundo capitán del equipo de Gerardo Martino, la zona baja se manejará con 4 defensores, que estarían Jesús Gallardo, Néstor Araujo, Carlos Salcedo y Luis Rodríguez, si muchos cambios solo dejando en la banca a Moreno, el medio campo es otra zona donde hay mucho talento, pero para este juego el centro será para Luis Romo, y los laterales para Héctor Herrera y Jonathan Dos Santos.

El ataque es donde más dudas ha generado pues como ya se dijo, no hay un delantero nominal y los que están no cumplen con el perfil del jugadores determinante como si lo pudo ser Alan Pulido o Henry Martín. Pero había hasta dos opciones en el ataque para Martino. Por los extremos estarían Jesús Corona por derecha y por izquierda Orbelín Pineda y en el ataque Hirving Lozano sería el hombre gol.

Leer más: México se jugará el boleto a los olímpicos frente a Canadá por tercera vez

Guillermo Ochoa Luis Rodríguez Carlos Salcedo Néstor Araujo Jesús Gallardo Luis Romo Jonathan Dos Santos Héctor Herrera Jesús Corona Orbelín Pineda Hirving Lozano