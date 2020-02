"Preguntan pen****** ya dejen a la leyenda en paz": Julio César Chávez Jr

Al parecer Julio César Chávez Jr ya se hartó de que los medios de comunicación solo entrevisten a su papá para preguntarles cosas sin sentido en las que él figura.

Hace unos días la "Leyenda del Boxeo" fue abordado por cámaras de televisión que le preguntaron sobre temas relacionados sobre su hijo Chávez Jr, en donde las principales interrogantes eran como si su hijo consumía drogas o que pasaba en realidad luego del fuerte video que circuló donde se mostraba enojado precisamente con él o el caso de que quiere ser presidente de México.

Las respuestas fueron claras y precisas al recordarles que tiene clínicas que ayudan a personas adictas y que de ser verdad que su hijo consumiera algo lo llevaría sin dudarlo, y sobre sus historias con una sonrisa dijo, "está jugando con sus redes".

Luego de estas interrogantes Julio César Chávez Jr utilizó sus historias de Instagram donde mostraba la entrevista para después hablar de la situación:

Le preguntan si quiere ser presidente, pues todo mundo queremos ser presidentes, todo el mundo lo hace por eso mejor me vine para la luna".

Más adelante en el clip con voz burlona pide que dejen de preguntarle pend**** a su papá que lo dejen en paz si no les quitará a una leyenda para llevárselo a la luna junto con él.

Aquí nadie pregunta pend****, por que eso es preguntar pend****, lo que e no tener nada que hacer. Un saludo para todos dejen en paz a la leyenda o me la voy a traer a la luna para que ya no tengan una leyenda en la tierra" finalizó.