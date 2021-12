Premian a lo mejor del deporte; Tamara Cruz y Rosa Guerrero las mejores del año

Radamés Hernández: "Talentos como Sammy Verde y Tamara Cruz que no han mostrado que los deportistas pueden llegar muy lejos en sus metas".

A continuación llegó uno de los premios más cantados del evento, cuando Rosa María Guerrero se llevó el galardon a la mejor deportista Paralímpica La medallista en Tokio no asistió al evento, ya que se encuentra entrenando en Vallarta para un Mundial en China que tendrá en 2022; sin embargo fue su familia la que recibió la estatuilla de manos de Fabiola Verde.

