Premier League: El Tottenham vs Fulham ha sido suspendido por la alza de contagios de Covid-19

Londres.- A pocas horas del inicio del penúltimo partido de la jornada 16 de la Premier League se ha decidido que no se lleve a cabo ya que jugadores de ambos planteles son sospechosos a estar contagiados con Covid-19, además de la alza en los números en toda Inglaterra por la nueva cepa del Covid-19 descubierta hace unos días.

En punto de las 12 del día de este miércoles, Tottenham y el Fulham tenían pensado saltar al campo, pero las pruebas de Covid-19 no han sido un alivio para los equipos que han visto como en los últimos días se han ido a la alza en la ciudad. Este es el segundo partido que se suspende por la misma razón, el Manchester City vs Everton también corrió con la misma suerte hace unos días.

Hasta el momento se desconocer cuando pueda jugarse el partido, pero a través de un comunicado de la Premier League se pedo saber que la solicitud de la suspensión fue de parte del cuadro del Fulham.

"Fulham presentó una solicitud ante la Junta de la Premier League para reorganizar el partido luego de un aumento significativo en los casos positivos de COVID-19, así como una cantidad de jugadores que muestran síntomas hoy", se lee en el comunicado.

Comunidado de la Premier League ante la suspención del partido | Foto: Captura

La suspensión se toma como una medida precautoria para evitar que los jugadores que presentaron anomalías en su comportamiento puedan contagiar al resto de sus compañeros. Las pruebas se volverán realizar a la brevedad para poder conocer el número total de personal afectado.

Asimismo la Premier League dio a conocer que los casos de Covid-19 en la liga siguen siendo pocos por lo que la competencia no se modificarán hasta el momento y confían al cien por ciento en sus protocolos. Además desean su pronta recuperación a quienes resultaron afectados por el virus y los esperan para dentro de las siguientes jornadas.

José Mourinho se mostró molesto

El entrenador del Tottenham, José Mourinho no se guardó su molestia pues a unas horas de su partido se enteró como todos que ya no podría jugarse el juego, acto seguido a través de su cuenta de Instagram vio la oportunidad de hablar con sarcasmo de la Premier League por sus protocolos de última hora.

"The Special One", compartió el mensaje, "Partido a las 6pm... Nosotros todavía no sabemos su jugamos. Mejor liga del mundo" esto antes de que oficialmente la liga inglesa emitiera su comunicado aceptando la propuesta del Fulham para reprogramar el partido. En su publicación donde compartió un video se puede ver a sus jugadores en un área de esparcimiento mientras esperaban.

Hay que recordar que la Premier League no había tenido estos problemas con partidos suspendidos, la adecuación de la temporada pasada, si hubo contagios pero nada que pudiera afectar la programación de los partidos, ahora en esta campaña dos veces ha sucedido, pero hay que aclarar que se han dado en los últimos días, cuando el número de contagios se elevó.

Ahora queda esperar que la Premier League revele cuándo será que el partido pueda jugarse sin que intervenga en otras competencias, asimismo el partido de City y el Everton que tampoco pudo jugarse a tiempo.