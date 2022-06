Premier League: Bruno Fernandes confía que Cristiano Ronaldo se quede en el Manchester United

El Manchester United fue una de las grandes decepciones la temporada pasada en Europa, ya que no peleó por ningún título y además no alcanzó posiciones de Championes League. En ese contexto, desde hace varias semanas se ha especulado que Cristiano Ronaldo habría decidido marcharse del club.

Aunque al atacante luso le queda un año de contrato, la prensa en Europa ha especulado sobre su posible marcha, ya que el jugador no quiere quedarse una temporada sin jugar Champions League. No obstante, de momento todo se maneja como rumores, que apuntan a la Roma y el Sporting Lisboa como clubes que se han interesado en CR7.

Al respecto Bruno Fernandes, compañero de Ronaldo tanto en el Manchester United como en la Selección de Portugal, dio su postura y manifestó su rechazo los rumores. En entrevista con el diario portugués Record, el mediocampista aclaró que por ahora siguen en vacaciones pero que espera verlo en la pretemporada.

"Nadie molesta a los amigos en vacaciones. Espero encontrarlo en cuatro días para entrenar; no espero más que eso. Cada uno se preocupa por su futuro", y añadió que no ve viable que el Manchester United quiera negociar por el atacante. "No creo que el club esté dispuesto a perder un activo como Cristiano".

Sobre la posibilidad de que Ronaldo regrese al Sporting Lisboa, donde ambos jugaron, el mediocampista opinó que sería algo emocionante para la afición portuguesa que el atacante decida retirarse en casa. "Sería un gran momento para el Sporting, casi todo el mundo espera eso, me gustaría que sucediera".

Por último, Bruno manifestó en que la etapa del club bajo el mando de Erik Ten Hag sea más exitosa de lo que ha sido en años recientes. "No hemos ganado en los últimos años, pero lo intentaremos. Es algo que empieza de cero ahora, hay un nuevo proyecto. Nosotros hay que darle tiempo para que florezca".