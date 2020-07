Premier League: Califican de arrogante y aburrido a Van Dijk del Liverpool

Londres.- El Liverpool convirtió a sus rivales en un tema fuera del campo. Días después que el entrenador del Chelsea, Frank Lampard, discutiera con Jürgen Klopp y advirtiera sobre la arrogancia del equipo de los Reds, fue Andreas Pereira, centrocampista del Manchester United, quien se sumó a dichar declaraciones al llamar a Virgil van Dijk "arrogante y aburrido".

Las declaraciones las dijo al canal "Desimpedidos", en Youtube. A Andreas Pereira se le preguntó acerca de quiénes eran los jugadores más arrogantes de la Premier League y no tenía dudas en señalar dos, ambos de Liverpool: Virgil van Dijk y también el mediocampista/defensor, James Milner.

"No me gusta ese tipo, Milner. A decir verdad, tampoco me gusta ese defensor, Van Dijk. Incluso la forma en que juega es arrogante. Respeto al tipo porque juega bien. Ya peleé en el campo con él, es un poco aburrido", dijo el brasileño del United.