Premier League: Chelsea y United tras los pasos de Oblak

Londres.- Para muchos Jan Oblak es el mejor portero del mundo. Por ese motivo no es de extrañar que dos grandes de Europa como el Chelsea y el Manchester United se hayan fijado en el esloveno como fichaje para la próxima temporada. Aunque en principio parece complicado que el jugador abandone el Metropolitano en un futuro cercano. Sea como sea en Inglaterra siguen insistiendo en él.

Según The Sun ni en Stamford Bridge ni en Old Trafford están contentos con los metas que tienen actualmente. Kepa no cuenta para Frank Lampard en el Chelsea, mientras que en el Manchester se están cansando de la irregularidad de De Gea, por ese motivo estarían buscando otras opciones y la que más ilusionaría en ambos clubs es la del esloveno del Atlético de Madrid.

Un diario que también se atreve a asegurar que desde Madrid se vería con buenos ojos el fichaje de Kepa en caso de que Oblak terminase haciendo las maletas. Un meta vasco que también interesaría al Sevilla. Aunque cabe recordar que la salida del meta esloveno costaría los 120 millones de euros a los que asciende su cláusula de rescisión, y desde el Atlético no estarían dispuestos a negociar.

Un conjunto blue que también estaría barajando otras opciones para la portería como es la de Nick Pope del Burnley, el prometedor Dean Hendersson que ha estado cedido en el Sheffield United por el Manchester United y Roman Burki del Borussia Dortmund.

El 16 de julio de 2014, Oblak llegó al Atlético de Madrid por seis temporadas. El SL Benfica informó a la CMVM de que el traspaso se cerró en 16 millones de euros. Pese a no disputar ningún minuto, el 22 de agosto se proclamó campeón de la Supercopa de España; Jan fue convocado y estuvo en los dos partidos en el banquillo ante la titularidad de Miguel Ángel Moyá.

Debutó con el equipo rojiblanco el 16 de septiembre en la primera jornada de Champions. En dicho partido Oblak fue titular pero no pudo impedir que su equipo perdiera por tres a dos ante el Olympiacos en Grecia. Durante la primera parte de la temporada Jan se vio relegado a la suplencia ante la titularidad de Moyá y solo disputó los partidos de Copa del Rey.

El 3 de mayo de 2016, Oblak le detuvo un penalti a Thomas Müller en el Allianz Arena en el partido de vuelta de la semifinal de la Liga de Campeones. Aunque el Atlético perdió el partido 2-1, avanzaron a la final gracias a los goles a domicilio.

En la final, como dos años atrás, perdieron en la tanda de penaltis ante el Real Madrid, después de haber terminado con 1-1 el tiempo reglamentario. En dicha tanda, Oblak no pudo parar ningún penalti de los que le tiraron. Al terminar la temporada nacional, ganó el Trofeo Zamora al mejor portero de La Liga, habiendo concedido 18 goles en 38 partidos, igualando el registro de hace 22 años del portero del Deportivo de La Coruña, Francisco Liaño. En 2019 ganó su cuarto Zamora seguido colocándose solo a uno de Víctor Valdés y Antoni Ramallets.

El 11 de septiembre de 2012 Oblak hizo su debut con la selección de fútbol de Eslovenia en un partido contra Noruega para la clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 2014.

