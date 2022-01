Premier League: Complicada situación para Christian Pulisic en su estancia en Chelsea

El jugador estadounidense pasa por un momento complicado durante su estancia en Inglaterra, debido a la alta competitividad que existe al interior del Chelsea, la alta cantidad de encuentros en el año calendario, además del tema de las lesiones, que lo han mermado del terreno de juego, en más de una ocasión. En recientes horas, Christian expresó su sentir, puntualizando el disgusto en cuanto a su rol dentro de la plantilla, además de estar consciente que su futbol en la actualidad, no es el mejor.

“Es difícil. No siempre he jugado en las posiciones que quiero jugar. Pero creo que es una buena cualidad ser polivalente y capaz de jugar en todo tipo de posiciones y tener puntos fuertes en el campo. Obviamente ha habido altibajos este año seguro. No es exactamente cómo quiera estar y cómo quiero que sean las cosas en este momento” comentó el delantero de 23 años en entrevista con NBC Sports.

Sus registros, durante su estancia en Inglaterra, son los siguientes: 96 encuentros en total bajo la dirigencia de Tomas Tuchel, participando en 33 anotaciones, divididas en 20 dianas a su nombre y 13 asistencias aportadas a sus compañeros de club. En cuanto a títulos se refiere, el galardón más significativo para el nacido en Estados Unidos, es la obtención de la UEFA Champions League en contra del Manchester City el año pasado. Algo que los blues buscan replicar en el mes de mayo.

El capitán de la Selección de las barras y las estrellas fue autocrítico, puntualizando que en los últimos meses su nivel de juego ha ido a la baja, situación que no pasó desapercibida por el estratega alemán, reprimiéndolo en el banquillo. Y a pesar de ser uno de los referentes en su combinado nacional, Pulisic ha quedado a deber durante su estancia en Inglaterra, llegando al Chelsea con cartel de super estrella, portando el 10 en la espalda y la esperanza de obtener el título de la Premier League.

En estos momentos, el jugador de 23 años de edad, se encuentra concentrado con su selección, en vísperas de disputar los últimos dos encuentros en este parón por fecha FIFA, después de haber derrotado a El Salvador en calidad de local con un autogol del rival ayer por la tarde. En la clasificatoria al mundial de Qatar 2022, los dirigidos por Gregg Berhalter, se sitúan en el puesto número 2 de la Concacaf, sólo por debajo de Canadá, próximo rival de los estadounidenses.