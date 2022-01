Premier League: Cristiano Ronaldo estalla y asegura que llegó a Manchester United para ganar

Inglaterra.- Cristiano Ronaldo no la está pasando nada bien en la Premier League, su equipo no está dando lo que hubiera pensado en su llegada, pero las cosas tampoco están del todo bien con él ya que su aportación a los partidos es cada vez menos y se entiende al jugar un papel más protagónico en el último tercio del campo, aún así el portugués no se guardó nada y aseguró que aceptó venir a Inglaterra para pelar los lugares de élite no para estar en los últimos puestos justo como ahora lo está viviendo.

En entrevista para Sky Sports, Cristiano Ronaldo habló un poco de la temporada que está viviendo el Manchester United y que no es lo que esperaba ni él ni sus compañeros y de cierta forma culpa a la falta de continuidad en el proyecto, aseguró que el cambio de entrenadores técnicos fue muy rápido y eso afectó al equipo al ver como pasaron 3 personas en muy poco tiempo, "Para ser honesto, no es fácil. Cambiamos a Ole, luego a Carrick y después a este nuevo entrenador. Es difícil cuando cambias tanto, siempre es difícil", comentó.

Aún así aseguró que el nuevo entrenador tiene una gran tarea y es cambiar la mentalidad de los jugadores del equipo, comenta que es una meta complicada por como vienen jugando a mitad de temporada de la Premier League, "No es fácil cambiar la mentalidad de los jugadores y la forma de jugar, la cultura, el sistema. Creo que lo va a hacer", agregó el 7 del United.

Pero en donde si dejó claro que no está para nada contento es con el paso del equipo, dejó claro que sus ganas de ser el mejor siempre salen a relucir por lo que no puede dejar de pensar que él llegó al Manchester United y regresó a la Premier League para ser parte de un equipo protagonista, no de un club que pelea los lugares cinto, seis o siete, él llegó para estar en los puestos de la punta, incluso dejó dicho que no quiere estar ahí para estar en esos puestos, sino para ganar.

Cristiano Ronaldo no está disfrutando su paso por el Manchester United | Foto: EFE

"No acepto que nuestra mentalidad sea menos que estar entre los tres primeros de la Premier League. No quiero estar aquí para estar en sexto, séptimo o quinto lugar. Estoy aquí para tratar de ganar, de competir". Incluso dejó una incógnita asegurando que sabe cómo salir de ese bache pero que que si lo decía sería algo poco ético de su parte por lo que se guarda su opinión, "Conozco el camino pero no lo voy a mencionar aquí porque no creo que sea ético de mi parte", finalizó el delantero.

Al momento del Manchester United y Cristiano Ronaldo ocupan el lugar 7 de la Premier League con 31 puntos, muy lejos de los puestos importantes para duelos europeos, apenas se han jugado 21 jornadas y restan muchos otros partidos lo que le da la posibilidad de alcanzar a meterse a Champions League que es lo que el portugués desea volver a jugar la siguiente temporada.