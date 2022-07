Premier League: Cristiano Ronaldo exige al Manchester United que le deje irse

Inglaterra.- Cuando todo parecía que se había calmado en torno a Cristiano Ronaldo y su salida del Manchester United ahora se ha revelado que el mismo jugador ha hablado con la directiva el equipo inglés para solicitar su salida siempre y cuando haya una oferta que importante para él como para el equipo y que sea sin trabas para dejarlo continuar su carrera en un nuevo lugar.

De acuerdo con el diario Times, Cristiano Ronaldo ha puesto sobre la mesa del Manchester United la petición de dejar el equipo cuando llegue una oferta por él ya que su deseo es seguir en la elite del futbol europeo lo que el cuadro inglés no puede prometerle dado que la máxima competencia que es la Champions League no la podrán jugar esta temporada dado a que el equipo no logró su clasificación.

Cristiano Ronaldo y el United a pesar de que en una primera instancia vivieron un gran reencuentro, la realidad es que el resto de la temporada fue algo para al olvido, muchos partidos siendo la figura, luego el club cayó en ritmo, perdieron a su DT y al goleador quien por más que buscó la forma de salvar al cuadro del United no pudo firmando así su boleto a Europa League lo que no tiene ganas de jugar ni ahora ni nunca.

CR7 estaría muy cerca de salir del Manchester United | Foto: EFE

Por ahora los clubes que podrían estar interesados por sus servicios son pocos, se habló del Bayern Munich pero no llegó a más pues desde el cuadro alemán dijeron que no, se mencionó al conjunto del Chelsea pero tampoco hay nada confirmado. Ambos clubes perdieron a sus delanteros y podrían darla cabida al portugués aunque se ve complicado. Otro de los temas que la salida de CR7 se complica es su precio, si bien se ha devaluado por su edad y otras situaciones el costo de su contrato es muy grande que pocos clubes pueden pagarlo.

El Manchester United por ahora no ha dado su postura sobre la solicitud del jugador, Erik ten Hag quien llega como el nuevo entrenador del equipo habría confirmado que cuenta con Ronaldo pero ante las nuevas actualizaciones se ve complicado que esto pueda salir bien. Por ahora solo se trata de rumores por lo que las cosas pueden cambiar de un momento a otro.

Ronaldo busca aún su estancia en el futbol de elite para en algún punto ponerle fin a su carrera con el Sporting de Lisboa, club al que ha confirmado le gustaría regresar para retirarse con ellos. Por ahora el luso está de vacaciones y reportará con el equipo de los Red Devils en los siguientes días para iniciar la pretemporada de cara a la temporada 2022-2023 y el Mundial de Catar 2022.