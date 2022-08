Premier League: Cristiano Ronaldo insiste, quiere salir del Manchester United

El deseo de Cristiano Ronaldo por abandonar al Manchester United no lo deja, por eso su representante Jorge Mendes insiste en tratar de buscarle acomodo en algún otro club que jugará la Champions League en la temporada 2022-2023.

De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, quien se especializa en el mercado de fichajes del futbol europeo, el atacante portugués ha ofrecido sus servicios para muchos equipos, pero ha sido rechazado.

Hace un año, CR7 abandonó la Serie A con la Juventus de Turín para regresar a Old Trafford; pero, en su año de regreso no le fue bien, los Red Devils quedaron eliminados de la Champions League y en la Premier League no quedaron en lugares para competir en la máxima justa europea, por lo que se conformaron con la Europa League.

Esta situación generó malestar en Cristiano Ronaldo, quien tuvo sus mejores momentos con el Real Madrid; sin embargo, al término de la campaña 2021-2022 decidió buscar nuevos horizontes, su deseo era jugar en otro equipo que disputará la Champions League, pero al ver que el constante rechazo, optó por arrancar la Premier League con el Manchester United que es último con cero puntos y que acumula dos derrotas.