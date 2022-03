Premier League: Cristiano Ronaldo permanecerá en Manchester United debido a los rumores de su salida tras la eliminación de Champions

Mucho se especula sobre el seguimiento del delantero luso, Cristiano Ronaldo, con el Manchester United tras ser eliminados en los Octavos de Final de la Champions League, una caída muy dolorosa para el equipo de la Premier League.

Cristiano Ronaldo es un gran competidor en la cancha y eso lo ha demostrado con cada uno de los equipos en los que ha disputado esta justa europea. Tal como le paso con la Juventus de Turín, se canso de los fracasos del equipo italiano y salió con rumbo a Inglaterra.

Ahora al parecer se mantendrá en el equipo y eso se debe a que la salida del actual director técnico, Ralf Rangnick, quien no es del agrado del delantero luso y de varias de las estrellas que militan con el Manchester United.

No solo Cristiano Ronaldo se ha pronunciado ante la salida del estratega alemán, también el mediocampista francés del equipo, Paul Pogba, no esta muy de acuerdo con que siga en el plantel, debido a que no tiene el potencial para dirigir al equipo.

Incluso los propios directivos han considerado que quizás Rangnick no es la mejor opción para llevar las tiendas del equipo, por lo que sus días como estratega del United estarían contados.

La permanencia de Cristiano Ronaldo se debe a que confía en la elección del siguiente directo técnico, es por ello que no saldrá del Manchester United para la siguiente temporada. El máximo goleador de la Champions League sigue firme para continuar con el equipo de la Premier League.

Todo parece indicar que el candidato más cercano sería Erik Ten Hag, aunque la directiva de los “Red Devils” no ha tomado una decisión aún, según detalló “The Telegraph”.