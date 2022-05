Premier League: ¡De temor! Además de Haaland la figura que espera el Manchester City

Manchester, inglaterra.- La escuadra del Manchester City ilusiona a su afición tras la posible aparición del formidable delantero de 21 años Erling Haaland, quien no continuará con el Borussia Dortmund como se especuló tiempo atrás de culminar la ttemporada.

A pesar de contener una lista enorme de pretendientes él se inclinó por el cuadro celeste y ya hasta exámenes médicos realizó, incluyendo la filtración de su posible salario que cobraría si se vuelve uno más de los citizens, el cual sería idéntico al pago que recibe Kevin de Bruyne; 375 mil libras esterlinas por semana (463 mil dólares).

Pep Guardiola tendría un nuevo elemento que pondría a temblar a sus rivales, sin embargo no el joven figura de la Selección de Noruega no sería el único refuerzo que contaría Manchester City para la próxima periodización, pues su otra figura llegará procedente de Argentina.

Habrá que recordar que meses antes los citizens anunciaron que la joya de River Plate, Julián Álvarez, ya estaría amarrado para la siguiente temporada 2022-23 al término de su participación con el equipo millonario en el torneo nacional y Copa Libertadores.

Lionel Messi con Julián Álvarez

Instagram juliaanalvarez

Su vuelo rumbo a la ciudad de Manchester todavía sigue en espera, Álvarez se encuentra enfocado en el torneo continental de América del Sur, por tanto aún no puede despegar con dirección al viejo continente para vestir sus nuevos colores en su futura trayectoria profesional.

Sin embargo el jugador dijo estar tranquilo porque en un par de días se estará despidiendo de su actual equipo para comenzar su primera aventura en el extranjero, aunque no será una decisión fácil lo vive al día a día que desea disfrutar lo que queda como futbolista de River Plate.

Julián Álvarez celebra un gol

Instagram juliaanalvarez

"Trato de estar tranquilo aunque no sea fácil, trato de disfrutar el día a día, siempre la pasé muy bien acá, disfrutar con los chicos, compartir momentos y dar lo mejor dentro de la cancha y hacer lo mejor posible en pocos partidos que me quedan", dijo Julián Álvarez en entrevista para el sitio AS.

¿CUÁNTO PAGARÁ MANCHESTER CITY POR JULIÁN ÁLVAREZ?

El 26 de enero del año en curso Manchester City aseguró al delantero de 22 años para la siguiente campaña, incluso el periodista Fabrizio Romano adelantó que los ingleses ofrecerían 18.5 MDE más variables, por una relación de cinco años.

Así como Erling Haaland era tentado por varios equipos el caso de Julián Álvarez fue idéntico. Clubes como Real Madrid, Inter de Milán y Manchester United fueron al quite pero los 'Sky Blues' tomaron la ventaja y se colgaron una medalla de oro tras amarrar este refuerzo de lujo.