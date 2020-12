Premier League: Edinson Cavani es suspendido por la FA luego de un comentario racista

Manchester, Inglaterra.- Al fin llegó la resolución para el Manchester United y Edinson Cavani quien por parte dela FA ha recibido una suspensión de 3 partidos, además de una multa de 100 mil libras, esto por incumplir la Regla E3 por una acción racista en sus redes sociales.

Esto se sabía que pasaría, luego de que Edinson Cavani fuera notificado por parte de la FA quien al enterarse de un supuesto comentarios inadecuado, calificado por ellos como racista incumplía sus normas de convivencia. Solo quedaba espera para dar a conocer la sanción para el jugador.

"Edinson Cavani ha sido suspendido por tres partidos y multado con £100,000 tras admitir el incumplimiento de la Regla E3, vinculada a una publicación realizada en redes sociales el día domingo 29 de noviembre de 2020", se lee en el comunicado.

El documento continua con la explicación de que fue lo que sucedió el pasado 29 de noviembre cuando el charrúa respondió en su cuenta de Instagram un comentario de uno de sus amigos utilizando la palabra "negrito".

Pero las cosas no quedan ahí pues más abajo se puede ver como el club inglés responde a la sanción de su jugador en donde siguen defendiéndolo de cada una de las acusaciones que esta sanción le hace llegar. El Manchester United asegura que Cavani desconocía la palabra utilizada podría traerle problemas y que al enterarse aceptó el error.

"Según lo confesado por el propio jugador, Edinson Cavani no era consciente de que sus palabras podían ser malinterpretadas, por eso ofreció sus sinceras disculpas, dirigiéndose hacia todos los que podrían haberse sentido ofendidos".

Este es el mensaje por el que ha sido sancionado Cavani | Foto: Especial

Además aceptan el castigo pero esperan que la Comisión Reguladora no etiquete a Edinson Cavani como una persona racista ya que su intención no fue ofender a nadie, "Manchester United espera que este comité deje en claro que Edinson Cavani no es racista, ni tuvo intenciones de ofender a nadie con esta publicación", finaliza el texto.

Con esto el delantero sudamericano se perderá los siguientes 3 partidos con su equipo los cuales son: ante el Aston Villa (1/Ene), ante el Burnley (12/Ene) y contra el Liverpool (17/Ene). Aunque se podría presentar a este último partido, si el juego de la Carabao Cup también se cuenta como uno en su sanción, pues el próximo 4 de enero se jugarán las semifinales ante el Manchester City.

La sanción se dio a conocer luego de que el pasado 29 de noviembre respondiera un mensaje de Instagram a uno de sus amigos que lo felicitaba por haber anotado y darle el triunfo a su equipo. Cavani respondió en su publicación con un "Gracias negrito" lo que suficiente para que la Asociación de Futbol de Inglaterra iniciará un proceso de sanción.

Luego de algunos días la FA comunicó que el jugador se había disculpado pero que aun así la investigación seguiría, desde ese momento se sabía que la suspensión constaría de 3 partidos y de una multa.

Hoy, un mes después la FA ha llegado a la conclusión que los comentarios si ameritan una sanción ejemplar, y aunque el sentido común al parecer no fue utilizado en esta ocasión, esto va más allá pues buscan que al racismo sea erradicado y con ejemplos como estos debería quedar en claro que nada de ese tipo será soportado en Inglaterra.