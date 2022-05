Premier League: Edinson Cavani reflexionó sobre los momentos más sobresalientes en Manchester United

Edinson Cavani arribó al Manchester United en condición de agente libre, fue en la temporada 2020-2021 cuando en su primera campaña, el delantero uruguayo de 35 años anotó 17 goles para guiar a los de Old Trafford a la final de la UEFA Europa League en 2021. No obstante, el “Matador” jugó pocos partidos en su segunda temporada, pero se ganó el corazón de los aficionados gracias a su increíble pasión.

“Yo creo que este año, el equipo ha sido un poco irregular. Creo que nunca logramos encontrar la regularidad tanto en lo grupal como en lo individual. A veces por lesiones, a veces por momentos que nos toca vivir a los futbolistas, pero creo que fue un año muy irregular en todo sentido”, manifestó para el portal oficial del Manchester United.

Sin embargo, el atacante charrúa destacó en todo momento contar con Cristiano Ronaldo, quien pese a que por un periodo no marcó goles, fue uno de los más regulares. “Y después David De Gea. Creo que ellos fueron los futbolistas más regulares y los mejores del equipo esta temporada”.

Por último, Edinson Cavani agradeció a los seguidores del United por su apoyo y el respeto desde su primer día. “Me voy con una imagen feliz de ese cariño que me demostraron, pero también me voy con un sabor amargo, porque me hubiese gustado dar más y estar más presente este año”, aseguró.

“Lamentablemente, las lesiones no me permitieron jugar con regularidad, pero quiero agradecerles de corazón, porque me han tratado con mucho cariño, y eso es muy importante para los futbolistas”, concluyó.