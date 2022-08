Premier League: El exjugador del Liverpool, Jamie Carragher explicó el nulo interés en Cristiano Ronaldo

Para el exjugador del Liverpool, Jamie Carragher, la posibilidad de que Cristiano Ronaldo abandone al Manchester United es uno de los temas que abordó la prensa deportiva en el verano, pero también expuso sus razones por las que considera que ningún otro equipo lo quiera en el mercado de fichajes.

En entrevista para la cadena Sky, el exdefensa de los Reds manifestó que ni siquiera en su equipo lo quiere su propio director técnico, Erik Ten Hag, dando a entender que la actitud del delantero portugués no le ha ayudado en los últimos meses y su intensión de jugar en otro club que disputará la Champions League se ve complicada.

"Siempre pensé que su vuelta fue algo extraña, sentí que esta situación llegaría, incluso si Ronaldo lo hiciera bien. Así que, ahora la situación es complicada para el United porque otros clubes no lo quieren. Y creo que si le preguntas a Ten Hag, no creo que lo quiera. Y no estoy muy seguro de que el vestuario del Manchester United quiera a Cristiano Ronaldo en este momento", manifestó.

Jamie Carragher no es el único exfutbolista que se sumó a los dichos acerca de CR7, Gary Neville explicó, que dejarlo salir es la única opción en el equipo de Old Trafford. “Será uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y siempre lo será, y lo que suceda este verano en el Manchester United se olvidará en 20 años. Los logros de Ronaldo en el futbol van más allá de lo que cualquiera podría desear e imaginar", expuso.