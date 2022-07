Premier League: Erik Ten Hag asegura que Cristiano Ronaldo no está en venta

México.- Nuevos caminos se han revelado en el caso de Cristiano Ronaldo y el Manchester United y es que el nuevo estratega del equipo inglés, Erik Ten Hag ha revelado que el jugador no le ha comunicado ninguna noticia de que quiere irse del equipo por lo que lo rumores de su supuesta salida no los toma de buena forma, incluso confirmó que cuenta con el goleador para la nueva temporada de la Premier League.

El Manchester United se encuentra en Tailandia preparándose para su siguiente campaña aunque por ahora lo hace sin Cristiano Ronaldo quien ha pedido permiso para ausentarse para arreglar un asunto personal. Ahí mismo el estratega en conferencia de prensa confesó la realidad que al menos él sabe de Ronaldo respecto a su continuidad para la siguiente temporada.

"No está con nosotros por problemas personas. Estamos planeando con Cristiano Ronaldo esta temporada así que es todo. Tengo muchas ganas de trabajar con él", dijo Ten Hag. Seguido confirmó que de la boca de jugador no ha salido el que quiera irse, además aseguró que el jugador está considerado por lo que no hay planes cercanos de venderlo como por ahí se ha dicho en las últimas semanas en donde ya se le colocó en varios equipos en Europa.

Cristiano Ronaldo entra en los planes del United | Foto: EFE

"No me lo ha dicho. He leido, pero lo que digo es que Cristiano está en nuestros planes y queremos triunfar juntos", confesó. Por ahora Erik Ten Hag no ha podido trabajar con el luso lo que le hace mucha ilusión pues su llegada del Ajax al Manchester United fue esa el poder dirigir a uno de los mejores jugadores del mundo. Se espera que CR7 se incorpore cuando su problema quede resuelto aunque no se sabe cuánto tiempo puede tardar.

Por ahora el equipo está ya entrenando para su siguiente paso que es viajar a Australia en donde se espera tenga algunos partidos de preparación. El equipo inglés para esta campaña en Europa no estará en Champions League lo que será nuevo para el luso en caso de quedarse pues su torneo por excelencia es la Liga de Campeones.