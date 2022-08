Premier League: Erling Haaland no se preocupa por el tiempo que le tome adaptarse al Manchester City

Erling Haaland ya sumó sus primeros minutos como jugador del Manchester City el pasado sábado 30 de julio en el Community Shield. El noruego fue titular y jugó los 90 minutos con los Citizens, pero no pudo evitar la dolorosa derrota 3-1 contra el Liverpool.

Sin embargo, el jugador lo toma con calma y sabe que tomará su tiempo adaptarse a su nuevo equipo y sobre todo al futbol inglés. Después de marcar 86 goles en 89 partidos en diferentes competencias con el Borussia Dortmund, Haaland ha generado muchas expectativas, pero el futbolista lo toma con calma.

"Veremos cómo nos acomodamos. La gente puede tomarse un tiempo, pero no me preocupa. Así es la vida como futbolista, tienes que vivir con eso", declaró Erling Haaland en entrevista con Geoff Shreeves de Sky Sports y añadió que no puede estar al pendiente de lo que opinen los demás de él.

"Te juzgan cada semana por lo que haces en el campo y tienes que dar lo mejor de ti. Para mí, como delantero, esto es algo en lo que no puedo estresarme porque si piensas demasiado, puedes terminar haciendo cosas que no quieres hacer", consideró el joven delantero de los Citizens.

Por otra parte, Haaland consideró que jugar con el City y estar bajo la dirección técnica de Pep Guardiola le permitirá aprender mucho. Y enfatizó que poco a poco se acoplará al estilo de juego del equipo, para entenderse mejor con futbolistas como Phil Foden o Kevin de Bruyne.

"La química en el campo con los otros jugadores es algo que vendrá, no sé si tomará semanas, meses, pero esto es algo que tenemos que construir todos los días en el entrenamiento", sentenció. El Manchester City debutará en la Premier League el próximo domingo 7 de agosto, cuando visite al West Ham.