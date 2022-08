Premier League: Joachim Andersen recibe amenazas de muerte tras hacer expulsar a Darwin Núñez

Inglaterra.- Este fin de semana el Liverpool se enfrentó ante el Crystal Palace en la Jornada 2 de la Premier League duelo que culminó con empate pero con una situación que se ha salido de control luego de que Joachim Andersen defensor del conjunto del Crystal Palace se encargó de buscar la desesperación del atacante Darwin Núñez, misma que logró y causó la expulsión del uruguayo. Ahora esa acción le ha causado un gran problema en redes sociales los seguidores le han atacado amenazándole de muerte.

Luego del partido el jugador de Dinamarca compartió en redes sociales que en solo unas horas había recibido más de 300 amenazas de fans del Liverpool en donde le avisaban que debería de dejar de jugar de esa forma ya que de lo contrario podría tener severas consecuencias, siendo la muerte la peor de las amenazas que tuvo que recibir.

"Recibí tal vez 300 o 400 de estos mensajes. Entiendo que apoyas a un equipo, pero ten un poco de respeto y deja de actuar así de duro en las redes sociales. Espero que Instagram y la Premier League hagan algo al respecto", por ahora es la única declaración de Joachim Andersen sobre su situación. La Liga Premier por ahora no ha emitido ninguna postura o el mismo conjunto del Crystal Palace, se espera que puedan dar su versión en las siguientes horas.

Luego del partido de este lunes que quedó empatado a 1. Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool aseguró que la tarjeta roja estaba bien mostrada pero que claro que esa expulsión fue buscada pues fue consecuencia de un acoso de parte del jugador rival. Al final aceptó la roja y destacó que la forma en la que reaccionó su jugador no fue la correcta.

Te recomendamos leer

"Por supuesto que es roja. Lo provocan todo el rato, pero esa no es forma de comportarse. Darwin ya sabe que esa no es la reacción que debe tener. Los centrales le harán eso, pero esa no es la reacción. En lo que respecta del jugador charrúa, se disculpó en redes sociales, "Soy consciente de la fea actitud que tuve. Estoy para aprender de mis errores y no volverá a pasar más", sentenció.