Premier League: Jürgen Klopp descontento con el Brexit en el futbol inglés

Liverpool.- El entrenador alemán ha emitido ciertas declaraciones que podrían meterlo en problemas. Jürgen Klopp explota contra el Brexit y lo que podría ocasionar en el futbol inglés, por lo que mostró su preocupación sobre qué pasará con las contrataciones de jugadores nacionales o extranjero, además dejó en el aire la pregunta de que beneficio la trae la separación de Gran Bretaña a la Unión Europea.

A través de una declaración al "The Guardian" en donde dejó más que claro se que se encuentra preocupado de qué pasará con el futbol, su principal fuente de trabajo y miles de personas más. "Todavía estoy esperando que alguien me diga la primera ventaja del Brexit. ¿Qué mejora realmente después? Obviamente, no es lo mío juzgar pero, como persona interesada, solo espero el primer impacto positivo", dijo el estratega.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Para Klopp esto afectaría directo al futbol inglés, ya que al separarse de la Unión Europea, los clubes que intenten contratar a otros jugadores ya sea fuera de Gran Bretaña, necesitarían una visa de trabajo, algo que no es necesario pues ya pertenecen al país.

También hace la referencia con los futbolistas extranjeros que son llevados con edades menores para formarlos pues se estipulará que esos futbolistas no podrán ser fichados.

El entrenador del Liverpool no ve nada bueno en el Breixt hasta el momento | Foto: EFE

El alemán asegura que Michael Edwars, director deportivo del Liverpool, fue de los interesados también para que algunas reglas se modificaran o que incluso no se llegaran a aprobar que irían en contra de los beneficios del futbol.

El Brexit es un movimiento en la Gran Bretaña que busca recuperar las llamadas "cuatro libertades fundamentales", capitales, servicios, mercancías y libre circulación de trabajadores, y así recuperar el control de sus cosas, como personas independientes.

La palabra Brexit esta conformada por la abreviación de Gran Bretaña con "Bre" y Exit que significa salida, utilizando el "xit" para la creación de la palabra y el movimiento que en 2016 logró que más de la mitad de la población votara a favor para que se diera ese paso.