Premier League: Liverpool visita al Crystal Palace, no tiene piedad y lo golea 7-0

Inglaterra.- Más lideres que nunca, Liverpool sigue en plan grande al golear 7-0 al Crystal Palace en el arranque de la jornada 14 de la Premier League. El conjunto rojo no tuvo piedad y desde los primera minutos salieron rumbo a la goleada para asegurar los 3 puntos.

Los comandados por Jürgen Klopp salieron a hacer lo que mejor saben hacer desde hace un par de temporadas y eso es anotar goles a grandes cantidades, ahora su victima fue el Crystal Palace que aunque lo intentó nada pudo hacer ante los ataques del rival. Solo a los 3 minutos Liverpool ya lo ganaba con gol de Takumi Minamino, algo que le dio la tranquilidad a los rojos.

Pero la fiesta no acabaría ahí y es que a los 35 minutos aparecería Sadio Mané para el 2-0 y por si fuera poco a los 44' llegaría Roberto Firmino para poner el 3-0, un marcador muy pesado para el Crystal que en ese momento ya veía perdido el partido. Así culminarían los primera 45 minutos, pero se esperaría una nueva oleada para el segundo.

Justo a los 52' del tiempo corrido Jordan Henderson aprovechó una jugada para poner el 4-0, en ese momento las esperanzas del rival eran nulas y solo aspiraban a que culminara el partido. Pero llegó de nueva cuenta el brasileño, Roberto Firmino para el 5-0 a los 68'. La cascada de goles era brutal pero como equipo grande, los de Klopp siguieron buscando hasta llegar a la recta final donde una vez anotarían cortesía de Mohamed Salah a los 81' y 84' para el 7-0 final.

Liverpool se afianza al primer lugar en la Premier League | Foto: Twitter Liverpool

Con ese resultado el Liverpool se posicionó de mejor forma en la tabla general, con 14 partidos, 9 ganados, 4 empates y solo una derrota complata 31 puntos, 6 adelante del Tottenham que cuenta 25 y es el más cercano en la temporada. Es muy temprano para asegurar que el Liverpool pueda repetir el título en la Premier League pero es muy factible si continua salvando lo puntos críticos.

Su gran funcionamiento se debe a la excelente forma que ha tenido el equipo en organizarse para el ataque y defensa pero también con los conocimientos de su entrenador, mismo que este jueves fue reconocido con el premio The Best al mejor entrenador masculino (Ellos fueron los ganadores del premio The Best 2020 entregado por FIFA), por lo que ha hecho con el Liverpool en la temporada anterior al llevarlo al título de la liga luego de 30 años.

Robertson festeja con su entrenador la victoria de 7-0 | Foto: Twitter Liverpool

Si bien en la Champions no pudieron pasar la ronda de fase de grupos cuando cayeron ante el Atlético de Madrid, el resto de su temporada había sido excelente con el todavía vigente título de Champions que una campaña atrás habían conquistado.

Ahora como todos los equipos en la Premier League se preparan para el cierre de año se sabe la liga inglesa no para en estas fechas por lo que acumulan la mayor cantidad de partidos posibles, será el próximo domingo cuando el Liverpool vuelva al campo ante el Albion y el miércoles 30 de diciembre cierra el año ante el Newcastle como visitante.