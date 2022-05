Premier League: Los detalles del fichaje de Erling Haaland con el Manchester City

El Manchester City confirmó este martes el fichaje de Erling Haaland, quien al final de la temporada dejará al Borussia Dortmund para ponerse a disposición del equipo comandado por Pep Guardiola. El noruego será uno de los refuerzos más relevantes para la campaña 2022-23.

"Manchester City puede confirmar que llegó a un principio de acuerdo con el Borussia Dortmund para la transferencia del delantero Erling Haalando al club el 1° de julio de 2022. La transferencia permanece sujeta a que el club finalice los términos con el jugador", se lee en el comunicado enviado por el City.

De momento, todavía no se ha hecho oficial cuánto durará el contrato de Haaland ni el salario que éste recibirá por año. Sin embargo, de acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, el noruego firmará por cinco años, por lo que quedará vinculado con los Citizens hasta junio de 2027.

La misma fuente aseguró que el salario de Haaland quedará en 375 mil libras a la semana, es decir, 19.5 millones al año (aproximadamente 22 millones de euros anuales) y que representa el mismo sueldo de Kevin de Bruyne. Además que no rompería con la estructura salarial del Manchester City.

Por último, Fabrizio Romano afirmó que el acuerdo entre el club inglés y el Borussia Dortmund fue de 60 millones de euros, no 75 millones como se había manejado. No obstante, a ello se sumarán algunas comisiones cuyos montos no se han revelado hasta el momento.

Haaland, quien se perdió varios partidos de la actual temporada por diferentes problemas físicos, está recuperado al cien por ciento físicamente, según diversas fuentes. Por lo que no habría impedimento para que se ponga a disposición de Pep Guardiola e inicie pretemporada con el resto del plantel.