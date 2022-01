Premier League: Manchester City interesado en el presente de Dybala

Pasan los días y parece que el futuro de Paulo Dybala, cada vez está más lejos del norte de Italia y ahora ha salido un nuevo club interesado en los servicios del argentino. Hasta hace un par de horas, el Liverpool de Kloop se perfilaba como la escuadra encargada de contratar al nacido en Córdoba. Sin embargo, reportes recientes, apuntan qué desde Manchester se prepara una oferta difícil de negar, para el todavía, jugador de la Juventus.

El Manchester City de Guardiola busca reforzar su plantilla de cara la próxima temporada a pesar de encontrarse aún en el mes de enero. De esta manera, el estratega español tendría en la mente sumar al argentino al equipo. La actualidad del zurdo de 28 años está en el ojo del huracán, ya que saldría de Turín al final de temporada cuando su contrato expire, teniendo la libertad de firmar con la escuadra de su preferencia, situación que aprovecharían los ingleses.

Desde Inglaterra reportan que el Manchester City presentará, en los próximos días, la oferta al argentino de 28 años, misma que ligaría al delantero con los Citizens por las próximas cinco temporadas hasta el verano del 2022; algo que difícilmente, tanto Dybala, como cualquier otro jugador, se negaría. En el caso de “La Joya” un contrato de tal magnitud favorecería en su intención de formar parte de la plantilla de la albiceleste en la Copa del Mundo.

La historia de los Citizens cambió por completo tras la llegada del multimillonario jeque árabe Mansour Bin Zayed Al-Nahyan, convirtiéndolos en uno de los clubes con mayor poderío económico, teniendo cartera abierta para desembolsar grandes cantidades de dinero en la contratación de elementos como lo han sido: Robinho, Carlos Tevez, Sergio Agüero, Kevin De Bruyne, Mario Balotelli, y más recientemente Jack Grealish, proveniente del Aston Villa. En ese sentido, la llegada de “La Joya” no parece descabellada.

Dybala no vería con malos ojos emigrar al fútbol inglés tras no haber renovado su contrato con los de Turín. Las negociaciones estaban sobre la mesa; sin embargo, un cambio de último minuto por parte de la escuadra italiana enfureció al argentino, situación por la cual no firmó su renovación con los del norte de Italia. En caso de concretarse su llegada al conjunto de Guardiola, el argentino percibiría un salario de 10 millones de euros por temporada, más variables. Además de perseguir el sueño, tanto de él, como los Citizens, de obtener la UEFA Champions League.

Actualmente, Dybala se encuentra con la Selección Nacional de Argentina disputando los partidos clasificatorios rumbo a Qatar 2022. A pesar de ello, en el encuentro de hoy, “La Joya” no vio minutos en la victoria de la albiceleste 2 a 1 en condición de visitante frente a Chile.