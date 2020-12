Premier League: Mohamed Salah se encuentra en una situación incómoda en Liverpool

El delantero Mohamed Salah se encuentra molesto en su equipo Liverpool, de la Premier League y no descarta que en 2021 pueda emigrar a uno de clubes grandes de la Liga Española, como el Real Madrid y Barcelona.

En recientes declaraciones que hizo a un diario español, el goleador egipcio dijo sentirse decepcionado por no haber sido el capitán de los Reds en el encuentro ante el Midtjylland, por la Champions League.

Su ex compañero de la Selección de Egipto Mohamed Aboutrika reveló que Salah no está contento en Anfield.

"Llamé a Salah sobre su situación en Liverpool y está molesto, pero eso nunca afectaría su desempeño en el campo", expresó en una entrevista con beIN Sports.

"Sé que Salah no está contento en Liverpool, me dijo las razones por las que no está contento, pero son secretas y no puedo revelarlas", mencionó Abourtrika.

Durante la entrevista de Salah, el número 11 de los Reds dio sus impresiones sobre Real Madrid y Barcelona, sin descartar un traspaso a uno de los dos gigantes españoles.

"Si Salah fuera jugador del Real Madrid o del Barcelona, y jugando al mismo nivel que en el Liverpool, habría ganado el Balón de Oro, y es normal que un diario español le pregunte a Salah por el Real Madrid y el Barcelona", externó el ex futbolista.

"En mi opinión, el Liverpool está considerando vender Salah por motivos económicos", mencionó Aboutrika. Agregó que: "No tengo ninguna influencia en las decisiones de Salah, él es mi amigo y hermano, y es lo suficientemente inteligente como para saber qué es lo mejor para él".

El delantero de 28 años firmó contrato en 2017 con el Liverpool y que tiene vigencia hasta 2023. Su anterior club había sido la A.S. Roma, donde jugó entre 2015 y 2017, tras un corto plazo en la Fiorentina. En 2014 llegó a la Premier League para jugar en el Chelsea.

En la actual temporada suma 13 goles y tres asistencias en 13 juegos que ha tenido acción en la Premier League, además de tres goles y una asistencia en seis enfrentamientos de la UEFA Champions League.