Premier League: N'Golo Kante no viajó a pretemporada con el Chelsea y se especula sobre su salida

El Chelsea realizará su pretemporada en Estados Unidos y una de las principales ausencias en la lista de jugadores es la de N'Golo Kante. El atacante francés no fue incluido en la convocatoria previo al viaje a Los Ángeles, lo que generó cierta especulación sobre su futuro con el equipo londinense.

Y es que el volante de 31 años finaliza contrato con los 'Blues' en junio de 2023 y hasta el momento no hay noticias sobre una renovación. Por lo que si el Chelsea quiere recuperar algo de dinero con su marcha, tendrá que negociar este verano, pues de lo contrario en diciembre Kante podrá llegar a un acuerdo con otro equipo para llegar libre.

En ese contexto, medios ingleses reportaron en semanas recientes el interés del Manchester United por ficharlo. A los Red Devils podría sumarse el Arsenal, de acuerdo con el Daily Star. Según con el medio mencionado, los 'Gunners' siguen de cerca la situación del francés y analizan su fichaje para la siguiente temporada.

El equipo dirigido por Mikel Arteta quiere recuperar protagonismo en la Premier League y en competencias europeas en la siguiente temporada. Para ello, ya concretaron el fichaje del brasileño Gabriel Jesús, y ahora podrían buscar a Kante para fortalecer todavía más su ofensiva.

Sin embargo, de momento son solo rumores y la ausencia de Kante en la pretemporada no sería porque Thomas Tuchel no cuente con él. De acuerdo con un comunicado del Chelsea, el francés se ausentó porque no tiene completo su esquema de vacunación contra el Covid-19, por lo cual no puede ingresar a Estados Unidos.

Ruben Loftus-Cheek tampoco viajó con el resto del grupo por la misma situación, mientras que se espera que Armando Broja se sume la próxima semana. Los 'Blues' entrenarán una semana en Los Ángeles y posteriormente viajarán a Las Vegas, donde enfrentarán al América el próximo sábado 16 de julio; posteriormente enfrentarán al Charlotte FC el miércoles 20 y el sábado 23 se medirán al Arsenal antes de volver a casa.