Premier League: ¿Problemas? Cristiano Ronaldo no se presenta a pretemporada con el Manchester United

Inglaterra.- Nueva polémica se ha dado a conocer entre el Manchester United y Cristiano Ronaldo luego de que este lunes el equipo inglés inició su pretemporada de cara a la temporada 2022-2023 y el portugués brilló por su ausencia lo que encendió las alarmas de una posible indisciplina dados los recientes roces con la directiva al haberle pedido que le diera la oportunidad de irse pero ante la posible negativa el jugador habría decidido no asistir, pero según medios ingleses la no asistencia del jugador habría sido por un tema familiar.

Desde que se dio a conocer que el único jugador que no estuvo en las instalaciones del Manchester United era Cristiano Ronaldo y ante las recientes complicaciones que pasa con el equipo se entendió como que estaría retando al club. Horas más tarde se han dado a conocer gracias a medios como Telegraph y The Athletic que el jugador dio razón a la directiva que tendría que faltar por un tema familiar y que a la brevedad estaría de regreso.

La realidad es que el tema de CR7 y el Manchester United se ha puesto algo tensa al punto desde que el jugador habría hablado con ellos para pedir su salida, solicitando que ante una buena oferta le den el permiso de irse para continuar su carrera en otro equipo, algo que el United estaría rechazando ante la gran inversión que han tenido que hacer desde su regreso apenas la temporada pasada.

Uno de los temas que a Cristiano no le ha gustado del United es su falta de protagonismo en los torneos internacionales, específicamente en la Champions League en donde esta temporada no tendrá participación debido a que el equipo inglés no consiguió el boleto. Su juego estaría reservado para la Europa League lo que al portugués no ha agradado nada y por ello habría pedido su salida del equipo y buscar un club que sí compita en Europa.

El jugador de 37 años de edad considera que aún tiene mucho nivel para estar en los mejores clubes de Europa. Por ahora no tiene considerado el retiro, incluso asegura que podría jugar sin problemas de 2 a 3 años más. Ronaldo lo que si ha confirmado es que Qatar 2022 podría ser su último mundial pues tambien la edad ya no le daría para estar en 2026 compitiendo con su selección.

Por ahora en lo que respecta al United, los jugadores se han presentado a las primeras pruebas de cara al inicio de la pretemporada, Ronaldo no dio a conocer el motivo exacto pero se espera que en los próximos días ya se haga presente en las instalaciones del equipo para arreglar su situación, antes de que el tiempo siga su curso.