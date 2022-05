Premier League: ¿Qué necesita el Liverpool para mantenerse en la pelea por el título de liga?

El Liverpool tiene la posibilidad de ganar cuatro títulos esta temporada. Sin embargo, en la Premier League el panorama se complicó un poco luego de la jornada del pasado fin de semana, con el empate de los Reds ante el Tottenham y el triunfo del Manchester City contra el Newcastle.

Con esos resultados, el equipo dirigido por Pep Guardiola se mantiene como líder con 86 puntos, 3 más que los pupilos de Jürgen Klopp, además de una diferencia de 4 goles más. A falta de tres jornadas por disputarse, el Liverpool necesitará ganar sus juegos restantes y que el City deje ir puntos en al menos dos de sus partidos.

En total, quedan 9 puntos en disputa, por lo que los Reds necesitan ganar 4 unidades más que los Citizens para superarles en la clasificación. O bien, si suman 3 puntos más que su rival empatarían en la tabla de clasificación, y entonces dependerían de la diferencia de goles.

- Si gana 9 puntos, necesita que el City gane 5 o menos para no depender de la diferencia de goles.

- Si gana 7 puntos, necesita que el City gane 3 o menos para no depender de la diferencia de goles.

- Si gana 5 puntos, necesita que el City gane uno para no depender de la diferencia de goles.

- Si gana 4 puntos, necesita que City pierda todos para no depender de la diferencia de goles.

- Si gana 3 puntos, necesita que el City pierda todos y golear para una mejor diferencia de goles.

- Si gana 2 o menos, quedará subcampeón.

El Wolverhampton, el West Ham y el Aston Villa son los 3 rivales que le quedan al Manchester City por enfrentar. Mientras que al Liverpool le falta medirse ante los 'Villanos', el Southampton y los Wolves. Además, tiene la final de la FA Cup ante el Chelsea y la de Champions League contra el Real Madrid.

A los 'Blues, los 'Reds' les enfrentarán entre el partido contra el Aston Villa y el Southampton. Mientras que el juego contra los Merengues será el último de la temporada del Liverpool, por lo que ya se sabrá el desenlace de las otras competencias y podría ser la última esperanza de Jürgen Klopp de ganar más de un título en la actual campaña.