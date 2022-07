Premier League: ¿Quién es el máximo goleador y cuántos goles tiene?

La Premier League, es la máxima categoría del sistema de ligas de futbol de Inglaterra. Comenzó a disputarse en la temporada 1992-93. En ella pueden también participar, por motivos históricos, aquellos clubes galeses que lo deseen, siempre que hayan competido ininterrumpidamente en el sistema de futbol federado inglés desde, al menos, el 30 de junio de 1992. Este es el caso del Swansea City y del Cardiff City, clubes radicados en Gales participantes de la liga y que han llegado a representar a Inglaterra en competiciones europeas.

Establecida la Primera División de Inglaterra denominada como The Football League en 1888 bajo amparo de The Football Association, se convirtió en la “primera liga de futbol en el mundo”. Se fusionó en 1892 con la Football Alliance para conformar el primer sistema de divisiones, y pasándose a denominar la principal categoría como Football League First Division. Dicho sistema fue ampliándose hasta que se produjo una escisión en la competición pasando a ser la Football League —que actualmente conforma tres divisiones— Premier League su principal exponente, mientras que la hasta el momento Primera División conjunta de Inglaterra y Gales de la Football League pasó a ser la segunda en importancia.

El actual formato fue establecido tras un acuerdo el 20 de febrero de 1992 entre los clubes de la First Division por el que decidían separarse de la Football League para tomar ventaja de un lucrativo contrato de derechos de televisión impulsado por ellos mismos. Es por tanto una competición de carácter privado o sociedad en la que los veinte clubes miembros actúan como accionistas a través de una persona delegada por cada representante, quienes rigen dicho comité junto con Dave Richards, director del mismo, y Richard Scudamore, su director ejecutivo.

El argentino Sergio Agüero es el máximo goleador extranjero en la Premier League/EFE

La Premier League es considerada una de las cinco grandes ligas europeas junto con la Primera División española, la Serie A italiana, la Bundesliga alemana y la Ligue 1 francesa, ocupando el primer puesto del coeficiente UEFA. Según la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS), es la “liga más relevante del mundo”. El torneo fue considerado por la IFFHS de la FIFA como la liga más fuerte de la primera década del siglo XXI en Europa, superando a la Primera División de España y la Serie A de Italia que ocupaban el segundo y tercer lugar respectivamente.

El máximo goleador de la Premier League es el inglés Alan Shearer con 260 goles, seguido de sus compatriotas Wayne Rooney y Andrew Cole con 208 y 187 goles respectivamente, manteniéndose como la mejor marca en la historia del torneo desde que la estableciese al final de su trayectoria deportiva en 2006. El argentino Sergio Agüero es el máximo goleador extranjero, además de ser el jugador que logró anotar más tripletes o hat-tricks en la competición con doce, uno por delante del inglés Alan Shearer. Tras ellos se sitúan los ingleses Robbie Fowler, Michael Owen y el francés Thierry Henry.

Te recomendamos leer

Henry, Agüero, Kane, Salah y Shearer son además los jugadores con mejor promedio anotador de la competición con 0.68, 0.67, 0.65, 0.62 y 0.59 goles por partido respectivamente. Solo Shearer y Rooney consiguieron superar la barrera de los 200 goles —siendo el primero el más rápido en anotar los 100, en 124 partidos—, mientras que un total de treinta y tres han conseguido anotar más de 100 goles en la competición.