Premier League: Raheem Sterling se quejó del trato que recibió en el Manchester City antes de su salida

La temporada 2022-23 trajo varios movimientos destacados en Europa y uno de ellos fue el de Raheem Sterling. El atacante inglés dejó al Manchester City para firmar con el Chelsea, donde ya tiene una asistencia en tres partidos disputados hasta el momento en Premier League.

Sobre su decisión, un mes después de confirmarse su traspaso a los Blues, Sterling declaró en entrevista con Sky Sports que fue porque ya no se sentía contento con los Citizens, donde militó por 7 años. "Todos quieren sentirse queridos y en el futbol no es diferente".

"Cuando juegas con todo tu corazón, sacrificas algunos de los cumpleaños de tus hijos y luego te tratan de cierta manera, es decepcionante. En esos momentos estaba furioso, pero ya está en el pasado y solo puedo concentrarme en el presente, que es ahora, aquí en el Chelsea", y añadió que tiene la oportunidad de mostrar su talento de nuevo.

El atacante reiteró que se fueron varios factores por los que no se sintió a gusto, y que cuando vio que no tendría un lugar en el once inicial de Pep Guardiola, prefirió dar un paso a un lado. "A pesar de algunas buenas actuaciones, no podía garantizarme un hueco. Simplemente, no tenía sentido pelear en una batalla en la que nunca podía ganar".

Bajo el mando de Thomas Tuchel, Sterling ha sido titular en los 3 partidos disputados hasta ahora en Premier League, pero solo contra el Everton jugó los 90 minutos. Ante el Tottenham puso la asistencia para el gol de Reece James, y ante el Leeds poco pudo hacer para evitar la derrota 3-0.

Pese a todo, Sterling aseguró que se siente agradecido con la oportunidad que en su momento recibió con el Manchester City. "Es un club fantástico, donde gané muchos trofeos y me ayudó enormemente en mi desarrollo, pero llega un momento que tienes que pensar en ti mismo y lo que es mejor para ti y tu futuro", finalizó.